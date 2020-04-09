【機場特警】湯洛雯空姐Look後再有新造型　靚湯穿校服登場回到少女時代【多圖】

▲ 湯洛雯不愧有「靚湯」的美譽。

TVB新劇《機場特警》除一班警察外，最大亮點就演空姐Nana的「靚湯」湯洛雯。靚湯一向是觀眾心中的女神，今次的空姐造型迷倒不少宅男。而原來Nana與Hill張（張振朗飾）是中學同學。

在今晚（4月9日）的《機場特警》，劇情更會回憶起二人的中學往事，湯洛雯更會以中學生造型登場！

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▲ 湯洛雯在劇中與張振朗有感情線。（《機場特警》截圖）

▲ 湯洛雯最先以空姐造型登場。（《機場特警》截圖）

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湯洛雯扮中學生

《機場特警》中，每個主要角色原來在少年時已認識，Nana與Hill張是中學同學。

但Hill張在學生時代亦已非常囂張，口才了得的他更用朗誦扮情聖追演Nana。不過，二人當時並無開始戀情。之後劇情二人擦出愛火，並會與演辛仔的蔡思貝陷三角戀。

▲ Nana的日常造型都好女神。（《機場特警》截圖）

張振朗與湯洛雯二人以中學生造型上陣，演角色的少年時代，所以湯洛雯繼空姐Look之後，再以制服出場。

雖然靚湯現年已32歲，但穿上中學校服的她卻零違和感，加上紮上孖辮，顯得更為年輕活潑。

湯洛雯果然是自中學就為女神，難怪張振朗都要扮情聖，想抱得美人歸！

不過，二人當時並無開始。可是之後劇情，二人擦出愛火，並會與演辛仔的蔡思貝陷三角戀。

▲ 湯洛雯的空姐Look獲網民大讚。（《機場特警》劇照）

▲ 靚湯性感一樣得。（Instagram圖片）

▲ 靚湯幾時都咁靚！（Instagram圖片）

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湯洛雯制服誘惑

現實中，湯洛雯其實少玩制服誘惑，相片多以斯文優雅女神Look示人。

但在去年初，她當時就為好友黃心穎籌備30歲生日派對，主題為校服。

當日，一眾TVB小花及小生都穿上校服出席，朱千雪及湯洛雯就被網民封做「最靚學生妹」，而各人都大擺不同的可愛Pose拍照，一同重返校園時！

▲ 湯洛雯曾穿校服開Party。（Instagram圖片）

▲ 湯洛雯曾穿校服開Party。（Instagram圖片）

▲ 湯洛雯曾穿校服開Party。（Instagram圖片）

▲ 湯洛雯穿上古裝也是大美人。（Instagram圖片）

▲ 湯洛雯日常Look都非常有氣質。（Instagram圖片）

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