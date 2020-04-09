  • 25°C
香港時間 : 2020409日 (四) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【機場特警】湯洛雯空姐Look後再有新造型　靚湯穿校服登場回到少女時代【多圖】

娛樂 12:36 2020/04/09

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

湯洛雯不愧有「靚湯」的美譽。

TVB新劇《機場特警》除一班警察外，最大亮點就演空姐Nana的「靚湯」湯洛雯。靚湯一向是觀眾心中的女神，今次的空姐造型迷倒不少宅男。而原來Nana與Hill張（張振朗飾）是中學同學。

在今晚（4月9日）的《機場特警》，劇情更會回憶起二人的中學往事，湯洛雯更會以中學生造型登場！

【丫鬟大聯盟】湯洛雯感慨兒時與父疏離　乖女靚湯買豪宅堅持與父母同住

湯洛雯在劇中與張振朗有感情線。（《機場特警》截圖）

湯洛雯最先以空姐造型登場。（《機場特警》截圖）

【機場特警】湯洛雯空姐造型成亮點　金宵大廈+衝上雲霄最強空姐大檢閱【多圖】

湯洛雯扮中學生

《機場特警》中，每個主要角色原來在少年時已認識，Nana與Hill張是中學同學。

但Hill張在學生時代亦已非常囂張，口才了得的他更用朗誦扮情聖追演Nana。不過，二人當時並無開始戀情。之後劇情二人擦出愛火，並會與演辛仔的蔡思貝陷三角戀。

Nana的日常造型都好女神。（《機場特警》截圖）

張振朗與湯洛雯二人以中學生造型上陣，演角色的少年時代，所以湯洛雯繼空姐Look之後，再以制服出場。

雖然靚湯現年已32歲，但穿上中學校服的她卻零違和感，加上紮上孖辮，顯得更為年輕活潑。

湯洛雯果然是自中學就為女神，難怪張振朗都要扮情聖，想抱得美人歸！

不過，二人當時並無開始。可是之後劇情，二人擦出愛火，並會與演辛仔的蔡思貝陷三角戀。

湯洛雯的空姐Look獲網民大讚。（《機場特警》劇照）

靚湯性感一樣得。（Instagram圖片）

靚湯幾時都咁靚！（Instagram圖片）

【法證先鋒IV】湯洛雯版徐意情節被刪改　黃心穎《法證IV》演出片段曝光【有片】

湯洛雯制服誘惑

現實中，湯洛雯其實少玩制服誘惑，相片多以斯文優雅女神Look示人。

但在去年初，她當時就為好友黃心穎籌備30歲生日派對，主題為校服。

當日，一眾TVB小花及小生都穿上校服出席，朱千雪及湯洛雯就被網民封做「最靚學生妹」，而各人都大擺不同的可愛Pose拍照，一同重返校園時！

湯洛雯曾穿校服開Party。（Instagram圖片）

湯洛雯曾穿校服開Party。（Instagram圖片）

湯洛雯曾穿校服開Party。（Instagram圖片）

湯洛雯穿上古裝也是大美人。（Instagram圖片）

湯洛雯日常Look都非常有氣質。（Instagram圖片）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【On Call 36小時II】港姐李雪瑩人氣一度比鍾嘉欣高　34歲辣媽靠2招保纖腰
16:31 2020/03/31
【On Call 36小時II】港姐李雪瑩人氣一度比鍾嘉欣高　34歲辣媽靠2招保纖腰
【新戀情】岑杏賢與金融才俊相戀已見家長　蜜運Jennifer：男友好疼錫我
14:12 2020/02/20
【新戀情】岑杏賢與金融才俊相戀已見家長　蜜運Jennifer：男友好疼錫我
【On Call 36小時II】朱千雪演莊錠欣後母　千雪BB有觀眾緣卻未被重用
17:55 2020/03/28
【On Call 36小時II】朱千雪演莊錠欣後母　千雪BB有觀眾緣卻未被重用
湯洛雯 蔡思貝 張振朗 演員 娛樂人物職業 電視劇 機場特警 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
18:28 2020/04/06
【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
17:37 2020/04/07
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】
20:46 2020/04/08
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】