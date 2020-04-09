【DIY口罩】選對材料自製有過濾效能口罩　劍橋研究推薦2種最佳材料製透氣口罩

▲ 劍橋研究推薦最佳2種材料製透氣、有過濾效能口罩。

新冠肺炎疫情嚴峻，全球一罩難求的情況下，自製口罩不失為其中一種好方法。早前美國疾控中心已推薦民眾自製布口罩，但到底什麼布料，會較適合製作有過濾效能而又透氣的口罩？劍橋大學研究人員就曾測試各種材料的過濾效能及透氣度，以推薦2款最適合做自製口罩的材料。

研究先在不同材料上，注射了萎縮芽孢桿菌（0.95-1.25微米）及噬菌體MS病毒（0.023微米）。然後測量材料的過濾顆粒效能，並與外科口罩（歐洲EN14683 Type I）比較。

結果發現，在細菌上，不同材質的過濾效能如下：

外科口罩（96.4%）

吸塵器袋（94.4%）

洗碗布（83.2%）

混棉（74.6%）

純棉T裇（69.4%）

抗菌枕頭套（65.6%）

頸巾（62.3%）

枕頭套（61.3%）

亞麻布（60%）

絲綢（58%）

至於病毒，不同材質的過濾效能如下：

外科口罩（89.5%）

吸塵器袋（86%）

洗碗布（72.5%）

混棉（70.2%）

抗菌枕頭套（68.9%）

亞麻布（61.7%）

枕頭套（57.1%）

絲綢（54.3%）

純棉T裇（50.9%）

頸巾（48.9%）

即除了頸巾外，所以材料都會過濾50%或以上的病毒顆粒。研究人員更測試了雙層洗碗布、枕頭套及純綿T裇，看看雙層材料能否增加過濾效果。

結果發現，除了2層洗碗巾能明顯增加14%過濾效能（即約96.7%）外，雙層枕頭套及純綿T裇只能增加1-2%，即沒太大效用。

雖然數據上，吸塵器袋及洗碗布不論在細菌還是病毒的過濾效能較好，但研究人員並不推薦用以上材料自製口罩，因為這些材料的透氣度較差。

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不同材料透氣度比較：

（透氣度愈高） 枕頭套>亞麻布>頸巾>絲綢>純棉T裇>2層純棉T裇>外科口罩>2層枕頭套>抗菌枕頭套>混棉>洗碗布>吸塵器袋>2層洗碗布（透氣度愈低）

推薦：純棉T恤及枕頭套

故此，總結過濾效能及透氣度，劍橋大學研究人員推薦2款自製口罩的材料：純棉T恤及枕頭套。這2項材料都可以過濾約50%的0.2微米顆粒，而且易於呼吸，可以戴數個小時。如將自製口罩的材料層加一倍，其過濾效能只會小幅提升，卻會讓口罩透氣度降低。

美國疾控中心自製布口罩教學，請睇：【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜