【僱主困境】外傭懶理限聚令放假見同鄉　減薪港媽憂工人染疫寧補錢利誘留家

▲ 本港有僱主跟外傭商討放假日留家休息，會另附補貼費用，希望保護家中老人及孩子。

新冠肺炎疫情肆虐，本港實行限聚令，影響眾多放假外出見同鄉的外傭。不少僱主在網上討論區分享擔憂及經歷，叮囑外傭別到人多聚集的地方，甚至商議補錢，叫工人姐姐放假留在家中。外傭希望放假抖抖氣見同鄉，僱主選擇割愛家中最強防護口罩，保護外傭即是保護家人。

家有老人家及一名孩子的黃太，跟丈夫一家四口再加印傭同住，近日疫情之下，丈夫已減薪，自己亦被逼每星期放1至2日無薪假，變相人工打八折，家庭收入大減。而工人姐姐月薪$4,520，近日外傭開支大增，除了補貼費用之外，購買高防護抗炎產品予她額外支出不少，她慨嘆：

上月補咗2日錢俾姐姐，今個月加清明勞工假，將要補貼5日錢！僱主放無薪假時，仍要補足外傭費，僱主減薪，但外僱工資無得減仲增加⋯⋯

外傭花費大增感吃力

黃太預算外傭4月份月薪超過$5,000，問及黃太會否考慮辭退外傭，她表示暫不考慮，因為老人家慣了由外傭幫忙照顧，加上上一任外傭騙錢「走佬」，現時外傭算是好得多，工作稱職幫到手，並計算補機票、補錢等因素，辭退外傭不化算。

跟工人姐姐商量放假不外出，她起初堅持放假見同鄉，以我所知，之前不止4人聚會，她亦有返教會。明白離鄉背井想見朋友，只好將唔捨得用的日本口罩俾佢，再送口罩套、酒精搓手液、消毒紙巾跟身⋯

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工人姐姐懶理限聚令

推行限聚令時，黃太指外傭姐姐初期懶理，覺得小問題，至最近好像聽到有同鄉確診才感驚慌，主動提出放假多留在家。

我都係打工，明白放假重要，姐姐放假日子唔會要她做任何家務，否則違法，補錢當然會補足，而平時買餸，我會俾多些少錢，叫她到印尼雜貨店買多少少家鄉零食，見一見朋友，希望減少到思鄉。

黃太希望能與外傭共度時艱：「對姐姐好，她做好防疫保護，其實都係保護家中老人家及小朋友。」

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記者：王明芳