【香港小姐】盤點歷年高學歷港姐　郭藹明+朱千雪+麥明詩美貌智慧並重

▲ 郭藹明、朱千雪、麥明詩等美貌與智慧並重。

由1973年開始於TVB舉辦的香港小姐競選，今年卻因新冠肺炎的疫情影響而宣布停辦。未能欣賞新一屆佳麗的美態，TOPick為大家盤點過去多年來，美麗與智慧並重的多位高學歷港姐，回顧一下她們的表現。

郭藹明 美國南加州大學機械工程學碩士

1991年獲選港姐冠軍的郭藹明（Amy），是眾所周知的高學歷藝人。

中學時期在港就讀名校嘉諾撒聖心書院，後來遠赴美國南加州大學機械工程學修讀學位，於1991年以碩士畢業生身份回流參選香港小姐。

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▲ 郭藹明當年大熱奪冠。（網上圖片）

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當年除了憑高學歷身份得到注目，Amy還獲得國際親善小姐及最佳談吐幽默獎，成為三料冠軍。

入行後主力為TVB拍攝劇集，因《大時代》而與劉青雲結緣相戀，有傳Amy因為劉青雲放棄在美國太空總署（NASA）的實習工作，但她本人已否認。

二人於1998年結婚後，成為圈中模範夫婦，Amy亦開始淡出幕前。

麥明詩 劍橋大學法律系學士

▲ 最近麥明詩於律師樓任職顧問。（Facebook圖片）

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擁有「十優港姐」稱號的麥明詩，全家均為高學歷人士。父親是退休中學副校長，母親是職業治療師，哥哥則是位醫生。

自幼就讀名校的麥明詩更曾被選上，參加「小太空人訓練計劃」，以及在機場迎接中國首名航天員楊利偉訪港。

麥明詩於會考獲得10A成績，但因之前到訪英國時被當地吸引，決定前往當地升學，成功畢業於劍橋大學法律系。

▲ 麥明詩去年考獲潛水牌照。（Facebook圖片）

2015年麥明詩返港參選香港小姐，因其「十優狀元」之名為人所知，在尾段演講環節以「賢良淑德」為題令人印象深刻，最終獲得冠軍寶座。

入行後麥明詩未有放棄其專業資格，繼續考取律師執照和進行實習工作。

她今年宣佈與TVB改簽「綠葉約」，希望放更多時間於其他事業上。

朱千雪 香港城市大學法律博士

▲ 朱千雪最近在家隔離。（Facebook圖片）

朱千雪參選的2012年度香港小姐，是首屆採取「民選」方法進行的比賽，一直以來呼聲極高的朱千雪，在當晚遇上投票系統伺服器問題，令她僅獲得季軍的獎項。

不過，朱千雪贏得民心被稱「民選冠軍」，而且同年朱千雪被派代表香港參加《2012國際小姐競選》。

▲ 去年宣佈與醫生男友結婚。（Facebook圖片）

八歲時移民加拿大的朱千雪，在當地西門菲莎大學商業和傳理系學士畢業，參選港姐千雪於2015年向TVB請假，於香港中文大學修讀企業傳播社會科學碩士。

翌年，畢業後轉到香港城市大學攻讀法律，著實是好學不倦的代表。

近年淡出幕前的她，於去年宣佈與青梅竹馬的醫生男友結婚。

岑杏賢 香港理工大學諮商與輔導文學碩士

▲ 岑杏賢是圈中知性女藝人代表。（Facebook圖片）

岑杏賢與朱千雪參選同屆香港小姐，獲得最上鏡小姐、最佳首飾演繹大獎及時尚目光獎，入行後二人成為好友。

她亦有不少幕前演出，較觀眾熟悉的相信是於處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演Icy一角。

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▲ 她的直播節目曾找來好友朱千雪客串。（Facebook圖片）

岑杏賢十歲移居英國，在倫敦布魯內爾大學完成心理學學士課程。

返港後除了幕前工作，她還兼讀香港理工大學諮商與輔導文學碩士學位，現時還是一位心理輔導師，不時在其網上平台進行直播節目，分享正向思維。

郭羨妮 加拿大西門菲莎大學心理學及經濟學（雙學位）

▲ 郭羨妮美貌過人，當年曾與不少男藝人傳過緋聞。（Facebook圖片）

身為中英溫血兒的郭羨妮，於香港中學畢業後便到加拿大西門菲莎大學升學，修讀心理學及經濟學，擁有雙學位學歷，畢業後她曾一度加入航空公司任職空姐。

郭羨妮於1999年參選香港小姐，以大熱姿態獲得最上鏡小姐、國際親善小姐及千禧才智小姐，成為四料冠軍。加入TVB後拍攝了多部劇集，是當年的當家花旦。

▲ 郭羨妮為了照顧家庭近年淡出幕前。（Facebook圖片）

入行後郭羨妮曾與多位男藝人傳出緋聞，最終於2011年與內地動作導演朱少杰結婚，二人育有一女。

郭羨妮於2008年開始在到內地拍劇，直到2015年與TVB完約後，工作重心轉移內地，婚後亦開始減少幕前工作。

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呂慧儀 香港科技大學電子工程系學士

▲ 呂慧儀參選港姐前曾經是位模特兒。（Facebook圖片）

擁有42吋長腿而被封為「長腳蟹」的呂慧儀，於高考獲得2A成績，後來畢業於香港科技大學電子工程系。

她曾表示從小到大都擅長數學、喜歡研究電路板，家裡的門鐘都是由她設計。

▲ 長腳蟹現時獨力照顧兒子。（Facebook圖片）

呂慧儀畢業後任職模特兒，並於2006年參選香港小姐獲得季冠，此後便開始拍劇。近年最為人所知的當然是她在《愛·回家之開心速遞》飾演熊若水一角。

2011年呂慧儀與香港先生黃文迪結婚，二人育有一子，去年3月宣佈早於2018年已離婚。

何艷娟 香港大學法律系學士

▲ 何艷娟至今仍間中有幕前演出。（instagram圖片）

現年28歲的何艷娟畢業於聖士提反書院，後來升讀香港大學修讀法律系。於2014年參選香港小姐獲得季軍而入行。

但一直以來星途未至暢順，最廣為人知的是她與年長四十年的澳博營運總裁吳志誠，於2018年申請結婚，被指是「爺孫戀」。不過婚姻維持不足一年便分手。

麥雅緻 三藩市大學教育碩士

▲ 麥雅緻一家四口是圈中模範家庭。（facebook圖片）

麥雅緻（Angie）十歲移居美國，並於三藩市大學畢業，曾於幼稚園擔任教師四年。

於2005年參選香港小姐，落選後於《東張西望》擔任主持，與演員張頴康於2012年結婚並育有一對子女。

去年，她重返校園修讀教育碩士課程，希望能把學到的知識應用於一對子女身上。

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