【法證先鋒IV】張曦雯或坐正代李施嬅演《法證V》　Emma由終極殺人犯變查案人員

▲ 《法證先鋒V》傳大執位。

《法證先鋒IV》大結局錄影破40點收視，成績驕人。《法證》系列監製梅小青已決定開拍《法證先鋒V》。雖然故事及演員班底未定，但因《法證IV》在結局已留多條伏線，不過近日有傳《法證V》演員班底將大執位，本來預計是終極殺人犯的張曦雯，所演角色Eamm更由奸變忠。

《法證先鋒IV》大結局一集，結尾一集留有伏線，在《法證》系列中佔重要位置的神秘小丑再次出現，並舉出5集手指的姿勢，令觀眾產生不少聯想。同時又指張曦雯所演Emma，會新一輯的final big boss，鋪排是多宗謀殺案真凶。

▲ 張曦雯早前表示期待參予《法證V》。（視覺中國）

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張曦雯在出席《法證先鋒IV》慶功記者會時，也表示此安排感驚訝。她指：「看到結局才知自己是bog boss！小青姐一直沒講，曾經想過讓我扮小丑落妝的畫面，但最後沒拍到，我也不知會有怎樣的安排。」

《法證先鋒V》已落實開拍，原定退休的梅小青亦答應再度出手，繼續主導一手建立的系列。

▲ 湯洛雯演徐恴表現亮眼。（影片截圖）

而劇中主角如陳煒、譚俊彥、朱晨麗都有得留低，至於本來取代黃心穎的湯洛雯，因劇中表現出色，甚受網民讚賞，故靚湯扮演的徐意，一樣可繼續演第五輯。

不過，其中一位主角李施嬅，因已跟TVB完約，並簽約荷里活公司，雖然跟TVB關係良好，但李施嬅未知拍攝檔期下，能否繼續演《法證V》成疑問。

▲ 《法證先鋒IV》成績驕人，落實開拍第五輯。

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據知監製有意把《法證V》情節大改動，張曦雯所演Emma或不再是big boss，而設計她由奸變忠，成為第一女主角，跟譚俊彥、陳煒等共同查案。

另外，早前有傳兩位離巢花旦佘詩曼、鍾嘉欣也會因小青姐而客串演出，令《法證V》的吸引力更大。

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