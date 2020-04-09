【新冠肺炎】澳洲南極探險船128人確診滯留烏拉圭　澳紐乘客將獲包機接載返國

▲ 澳洲南極探險船128人確診滯留烏拉圭外海，澳紐乘客將獲包機接載返國。

新冠肺炎疫情肆虐全球，澳洲一艘南極探險船「莫蒂默號」（Greg Mortimer）爆發集體感染，船上至少128人確診新冠肺炎，郵輪目前停泊在烏拉圭外海，據最新消息指，烏拉圭當局與澳洲達成協議，將安排包機協助澳紐乘客撤離。

「莫蒂默號」隸屬於澳洲極光探險公司（Aurora Expeditions），3月15日由阿根廷烏斯懷亞出發，駛往南極及南喬治亞島，共載有217名乘客和船員。郵輪自3月21日起停泊在烏拉圭蒙得維的亞（Montevideo）離岸水域，烏拉圭當局以防疫為由拒絕乘客下船。

當地檢疫人員為乘客和船員進行檢測，發現128人，即約6成人，對測試呈陽性反應。當中有6名重症患者因情況危殆，獲准下船並送往當地醫院接受治療，而其餘乘客則留在船上。

烏拉圭當局周二表示，已經與澳洲達成協議，將安排一架包機，接載船上的澳洲和紐西蘭乘客飛往墨爾本，乘客在當地接受14日隔離後，再送回所屬國家。不過，每位乘客可能需自行承擔至少15,000澳元（約7.1萬港元）的費用。至於來自美國、歐洲等地乘客的返國事宜，目前仍在協調中。

責任編輯：羅家欣

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