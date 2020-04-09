  • 25°C
香港時間 : 2020409日 (四) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】老伯不戴口罩超市付款用口水數銀紙恐播毒　港大研究：新冠病毒可在鈔票存活2日

健康 12:17 2020/04/09

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

台灣一名老伯不戴口罩逛超市，付款時更用口水數紙幣。

為防感染新型冠狀病毒，市民外出要提高了衛生意識。不過，近日一名台灣女子在超市購物時，卻目睹一名老伯舔口水數鈔票，而且沒戴口罩，令她在疫情下感到恐慌。近日香港大學公共衛生學院的團隊一項研究發現，新型冠狀病毒可在鈔票存活2日。英國大學近年一項研究指出，貨幣其實藏有19種不同類型細菌，包括李斯特菌、金黃色葡萄球菌等。

台灣一名女子在facebook群組發文表示，近日在超市排隊結帳時，看見排在前面的老伯並沒戴口罩，付款時從衣袋取出一疊紙幣，並用口水數紙幣。她稱自己每天都要去超市，也藉此帖文叮嚀大家小心防疫。帖文引起熱議，不少網民也斥責老伯行為噁心，並指「店員不接也不行」。另有人指出「錢很多細菌，摸過錢要消毒」。

港大研究：新冠病毒可在鈔票存活2日

香港大學公共衞生學院研究團隊包括病毒學講座教授裴偉士、公共衞生學院教授潘烈文等發表研究，將新冠病毒置於22℃和濕度65%的室溫環境下，分別以10種物料作實驗，包括紙張、廁紙、木材、衣物、玻璃、鈔票、不銹鋼、塑膠，以及外科口罩內層和表層，測試就不同時間點檢測帶病毒量。

研究發現，新冠病毒量會因應不同物料隨著時間下跌。不過，病毒可在鈔票存活2日；在外科口罩表層存活期最長，研究人員7日後仍在口罩表面檢出少量新冠病毒，於口罩內層則可存活多於4日。

英國大學研究：貨幣藏19種細菌

事實上，貨幣藏有多種細菌。近年倫敦都會大學（London Metropolitan University）聯同理財網站Money.co.uk曾進行一個為期8個星期的研究，隨機抽取36種紙幣及硬幣研究。結果顯示，共有19種不同類型的細菌潛藏貨幣中。研究人員在20、50便士、1鎊硬幣，以及5、10、20鎊紙幣中，發現李斯特菌。又在2、5、10便士和1、2鎊硬幣，以及10、20、50鎊紙幣中，發現被指為「超級細菌」的多重抗藥金黃色葡萄球菌（金黃葡萄球菌）。

更多市民防疫報導，請看：

【高度防疫】市民洗完紙幣晾乾洗潔精洗生果　英國大學研究：貨幣藏19種細菌

更多有關病毒存活的資訊，請看：

【新冠肺炎】港大研究發現病毒可在口罩表層存活多達7日　專家：避免用手觸碰口罩表層感染

【新冠肺炎】一文睇清新冠病毒不同環境存活時間　塑膠表面最長可存活72小時

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康
立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 食用安全 傳染病 新冠肺炎 冠狀病毒 超市 台灣

最高瀏覽

【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
18:28 2020/04/06
【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
17:37 2020/04/07
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】
20:46 2020/04/08
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】