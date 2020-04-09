【新冠肺炎】老伯不戴口罩超市付款用口水數銀紙恐播毒　港大研究：新冠病毒可在鈔票存活2日

▲ 台灣一名老伯不戴口罩逛超市，付款時更用口水數紙幣。

為防感染新型冠狀病毒，市民外出要提高了衛生意識。不過，近日一名台灣女子在超市購物時，卻目睹一名老伯舔口水數鈔票，而且沒戴口罩，令她在疫情下感到恐慌。近日香港大學公共衛生學院的團隊一項研究發現，新型冠狀病毒可在鈔票存活2日。英國大學近年一項研究指出，貨幣其實藏有19種不同類型細菌，包括李斯特菌、金黃色葡萄球菌等。

台灣一名女子在facebook群組發文表示，近日在超市排隊結帳時，看見排在前面的老伯並沒戴口罩，付款時從衣袋取出一疊紙幣，並用口水數紙幣。她稱自己每天都要去超市，也藉此帖文叮嚀大家小心防疫。帖文引起熱議，不少網民也斥責老伯行為噁心，並指「店員不接也不行」。另有人指出「錢很多細菌，摸過錢要消毒」。

港大研究：新冠病毒可在鈔票存活2日

香港大學公共衞生學院研究團隊包括病毒學講座教授裴偉士、公共衞生學院教授潘烈文等發表研究，將新冠病毒置於22℃和濕度65%的室溫環境下，分別以10種物料作實驗，包括紙張、廁紙、木材、衣物、玻璃、鈔票、不銹鋼、塑膠，以及外科口罩內層和表層，測試就不同時間點檢測帶病毒量。

研究發現，新冠病毒量會因應不同物料隨著時間下跌。不過，病毒可在鈔票存活2日；在外科口罩表層存活期最長，研究人員7日後仍在口罩表面檢出少量新冠病毒，於口罩內層則可存活多於4日。

英國大學研究：貨幣藏19種細菌

事實上，貨幣藏有多種細菌。近年倫敦都會大學（London Metropolitan University）聯同理財網站Money.co.uk曾進行一個為期8個星期的研究，隨機抽取36種紙幣及硬幣研究。結果顯示，共有19種不同類型的細菌潛藏貨幣中。研究人員在20、50便士、1鎊硬幣，以及5、10、20鎊紙幣中，發現李斯特菌。又在2、5、10便士和1、2鎊硬幣，以及10、20、50鎊紙幣中，發現被指為「超級細菌」的多重抗藥金黃色葡萄球菌（金黃葡萄球菌）。

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責任編輯：羅嘉欣