【嬰兒防疫】產婦確診後可否餵哺母乳？　中大婦產科拆解5項育兒防疫須知　

▲ （非當時人）本港近日有孕婦確診個案出現，令不少媽媽都倍感憂心。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐，隨著本港及陸續有孕婦確診感染新型肺炎，引起了不少孕婦的憂慮，中大婦產科學系教授潘昭頤就於網上提供有關媽媽感染後的育兒須知。

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Q1：如果媽媽確診後，要與BB分開嗎？

不同國家和地區會根據當地的情況和可行性而採取不同的做法。為了避免將病毒傳染給嬰兒，可能需要暫時與嬰兒分開，但具體情況要向醫生或助產士查詢。

Q2：如果感染了新冠肺炎，還可以餵哺母乳嗎？

初步研究顯示在新冠肺炎患者的母乳中沒有發現病毒。所以，即使確診，根據目前有限的資料判斷，餵哺母乳仍是安全的。但為了防止把病毒傳給的嬰兒，可以選擇「泵奶」，然後讓沒有患病的人把泵出來的母乳餵給嬰兒。泵奶的過程，務必要保持雙手清潔。在每次使用泵奶器後，請務必進行徹底清潔。

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Q3：如果嬰兒出生後，家裡有人出現徵狀，我該怎麼辦？

新冠肺炎主要是經飛沫和接觸傳播，所以嬰兒也需要與其他人保持社交距離，

媽媽應避免帶嬰兒出席大型聚會，並避免讓高風險人士到訪家中

如親友從高風險地區回港/出現呼吸道感染症狀或曾接觸確診患者，都必須在最少14天內避免接觸嬰兒

照顧嬰兒者必須經常佩戴外科口罩

其所處的環境及嬰兒的用具前後，嚴格保持手部衞生

照顧者或訪客在無可避免要咳嗽和打噴嚏時，必須要用紙巾掩蓋口鼻，並立即徹底清潔雙手

倘若嬰兒出現感染症狀，例如發燒、食慾下降、咳嗽、呼吸急促和嗜睡等，應儘快帶嬰兒前往求醫。

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責任編輯：郭家穎