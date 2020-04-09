【絕世好姐姐】潔癖外傭洗到全屋乾淨企理舊煲立立令　僱主大讚︰好姐姐真係難求

▲ 一名兩孩媽媽於社交媒體分享，家有潔癖外傭洗到全屋乾淨企理，令一眾媽媽很羨慕。

在職媽媽要兼顧家庭湊仔和事業，一位幫到手的外傭姐姐很重要，絕對可以成為媽媽的得力助手，令媽媽無後顧之憂。加上在新冠肺炎疫情下，有賴外傭姐姐配合注重家居衛生，一名兩孩媽媽於社交媒體分享，家有潔癖外傭洗到全屋乾淨企理，令一眾媽媽很羨慕。

廚房廁所乾淨又衛生

這名媽媽於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」分享，帖文以「有個潔癖的姐姐真好」開首，媽媽指︰

她（外傭）說書包要用軟刷洗才不會洗壞，用了幾年的炖盅鍋洗如新，家居清潔真是做的很好。

▲ 外傭把廚房清潔妥當，舊煲省到「立立令」。（相片來源︰外傭僱主必看新聞訊息fb）

只見她分享了姐姐的「佳作」，廚房和廁所都清潔衛生，最搶眼是舊煲省到「立立令」。而且主人房和小朋友房的床鋪整齊，連小朋友的書包亦洗得很乾淨，像新書包一樣。

她提及姐姐用肥皂和軟刷清潔書包，並用白醋加水浸清潔電飯煲內膽。

▲ 廁所被外傭打理得很乾淨。（相片來源︰外傭僱主必看新聞訊息fb）

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外傭5時半起身做家務

媽媽分享菲傭姐姐當自己屋企一樣打理她的家，令到他們生活環境更舒適。她還大讚姐姐有時間就跟她的小朋友玩，一家人相處融洽。

▲ 小朋友的書包洗到乾淨如新。（相片來源︰外傭僱主必看新聞訊息fb）

她透露姐姐很勤快，每天清晨5時半起身做家務，期間有2小時休息，晚上8時多已完成所有家務，再沖涼上床休息。她留言寫道︰

疫情下自我要求不放假的工人姐姐，清潔程度對我來講已好滿意，作為僱主的我已好滿足。

▲ 外傭注重整潔，睡房床鋪整齊。（相片來源︰外傭僱主必看新聞訊息fb）

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僱主︰要多跟姐姐溝通

此帖文一出，引來大批網民羨慕，她留言回覆「如今好姐姐真係難求」。有網民分享，她叫外傭姐姐手洗一件小朋友衫，洗完依然有污跡且滴水，之後姐姐就去玩電話，媽媽回應︰

慢慢教，都好睇姐姐是否用心做和個人對清潔程度的要求，除了家具清潔乾淨，我家姐姐返工期間唔玩電話，我真係好欣賞佢，好難得。

她直言以前也有外傭姐姐令她「好勞氣」，她向一眾網民教路，要多跟姐姐溝通，希望姐姐往後有所改變，當然也要看姐姐是否受教。

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責任編輯︰駱秀玲