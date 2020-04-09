【口罩供應】懲教署口罩5月生產量可增至每月700萬個　將探討生產其他保護裝備

▲ 李家超估計，懲教署5月中可增加每月生產700萬個口罩。（資料圖片）

懲教署早前因應政府部門對過濾口罩需求急增，徵集休班及退休懲教人員，以義工形式，連同在囚人士，參與口罩生產工作。保安局局長李家超今早（9日）在立法會財務委員會表示，口罩生產量由今年1月每月平均110萬個，分階段增加，預計4月中產量可達500萬個，估計5月中可增加每月生產700萬個，懲教署會探討生產其他保護裝備的可能性。

社福界立法會議員邵家臻表示，有退休紀律部隊義工參與製作口罩agdi 過程中出現質量問題，浪費原材料。懲教署署長胡英明回應說，至今有2,000名休班及退休紀律部隊人員，參與製作口罩，又不同意有浪費，他亦有份參與製作，強調口罩製作過程一定有瑕疵，無可能百分百完美，但會有品質監控的措施。

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記者：陳子謙