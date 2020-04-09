【停課不停學】嚴母為幼稚園女兒安排密集時間表　學齊中英文琴棋書畫僅半小時進餐

▲ 一名媽媽為讀幼稚園的女兒編定密集時間表，非常充實！

新冠肺炎疫情持續，復課無期，全球家長都苦惱為孩子安排停課不停學活動。雖然台灣是其中一個已復課地區，但有媽媽趁著早前幾日連假，為讀幼稚園的女兒安排在家學習時間表，由上午開始做早操後，學齊中英文及琴棋書畫，早餐及午餐分別只食半小時，12小時的學習內容非常充實。

據台灣傳媒報道，一名爸爸近日在facebook群組《爆廢公社》出帖文，分享由媽媽和女兒共同制定的在家學習時間表，由上午8時30分到晚上8時30分，總共12小時。

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進餐時間半小時

女兒要8時30分起床開始做大肌肉早操，之後食半小時早餐，緊接近2小時的閱讀、畫畫、黏土等活動，11時30分就放午飯半小時。

媽媽都有體諒孩子需要2小時午睡，抖擻精神後開始「戲肉」，由媽媽親自教導英文字卡及中英文練字，合共一個多小時；之後有玩煮飯仔及看卡通時間，直至晚飯時間1小時。

▲ 女兒的12小時時間表，早午餐只有半小時。（圖片來源︰爆廢公社）

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晚上練琴學Ukulele

晚飯後也不忘學習，媽媽希望女兒能練彈琴及學習Ukulele，睡前半小時可以看卡通片。最後媽媽強調，8時半後「洗澡睡覺！我要追劇！」

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爸爸做家務叫外賣

有網民看過時間表後，讚揚媽媽「好用心」、「好強」，全日相當充實。不過，有人就質疑當中沒有備餐時間，晚餐僅一小時已經勉強，早午餐更只有半小時太匆忙，「我覺得很難執行」。

爸爸解釋，他會負責三餐及做家務，亦可以叫外賣。至於能否緊跟時間表執行，他笑言「一個禮拜後再回答」。但他讚揚老婆是一位有威嚴、執行力強的人，相信老婆可以督促女兒做得到。

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責任編輯︰林綺玲