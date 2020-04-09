【齊心抗疫】疫情下安老院長者無法見家人感失落　愛心護理員謹守崗位陪伴度過低谷

▲ 安老院護理員胡桂芳認為，照顧長者需要付出關愛，他們就會有所回報。

新冠肺炎疫情下，安老院舍謝絕外人探訪，院友感到失落的同時，護理員也承擔著一份壓力。安老院護理員胡桂芳感受到院友不開心的情緒，即使不形於聲，也知道他們很掛念家人。她認為，照顧長者是雙向關係，需要付出關愛，讓他們感受得到，他們就會有所回報。

衞生署衞生防護中心近日公開一段短片，訪問了安老院護理員胡桂芳。在疫情之下，院舍謝絕外人探訪，令長者無法親身見到家人。老人家感到不開心時，他們照顧院友也倍感壓力。

面對疫情，我們也有不少壓力。壓力源自於院友的家人無法探訪。

胡桂芳分享，在安老院日常工作就是照顧老人家。但有些非常虛弱的院友，吃飯也要用整個小時，有時護理員未必能完全照顧到。這時就需要家人幫忙，但現在的情況是，即使是家屬也不能來訪。

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無法親身見到家人，院友心情不好，即使不說出口，她也感受到：

有時候見院友情緒不好，他們不會告訴你在想念誰，但明顯看得出是不開心。

知道他們不開心，護理員會想方法幫他們，例如告知護士這個情況。再由護士安排，幫助他們和家人進行視像通話。

照顧老人家，其實你只要抱一抱，對他親切一些，讓他知道你的關愛，他就會對你有所回報。

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責任編輯：李迦善

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