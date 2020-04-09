【新冠肺炎】大家樂集團於4月10日晚上6時半恢復晚市堂食【內附一粥麵+意粉屋餐廳多項優惠】

大家樂集團旗下部份餐廳早前暫停晚市堂食的限期於今天（9日）屆滿，大家樂快餐、一粥麵、米線陣及 Oliver’s Super Sandwiches 各分店將於星期五（10日）晚上6時半恢復晚市堂食服務，同時加推多項堂食及外賣優惠。

【新冠肺炎】麥當勞餐廳4月8日起恢復晚市堂食 延長麥麥送免運費優惠至4月20日

配合政府延長規管餐飲業務的指示，集團旗下餐廳繼續嚴格執行各項防疫工作，

每隔一張餐桌放置告示牌，指示顧客不要使用該座位，以確保座位之間有 1.5 米距離及入座率不會超過一半

顧客進店前必須先量體溫及佩戴口罩

餐廳不會招待體溫超過 37.5 度的顧客、沒有戴口罩或現正接受強制檢疫人士

店內有提供酒精搓手液供顧客使用

大家樂快餐及一粥麵已陸續在全線分店安裝透明分隔膠板（目前已有47間分店已安裝）

政府下令關閉美容院和按摩院 14日 「限聚令」及規管食肆營運措施延長至4月23日

大家樂集團旗下餐廳之最新優惠如下，

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責任編輯：郭家穎