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【新冠肺炎】大家樂集團於4月10日晚上6時半恢復晚市堂食【內附一粥麵+意粉屋餐廳多項優惠】

社會 12:12 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

大家樂集團旗下部份餐廳早前暫停晚市堂食的限期於今天（9日）屆滿，大家樂快餐、一粥麵、米線陣及 Oliver’s Super Sandwiches 各分店將於星期五（10日）晚上6時半恢復晚市堂食服務，同時加推多項堂食及外賣優惠。

【新冠肺炎】麥當勞餐廳4月8日起恢復晚市堂食　延長麥麥送免運費優惠至4月20日

配合政府延長規管餐飲業務的指示，集團旗下餐廳繼續嚴格執行各項防疫工作，

  • 每隔一張餐桌放置告示牌，指示顧客不要使用該座位，以確保座位之間有 1.5 米距離及入座率不會超過一半
  • 顧客進店前必須先量體溫及佩戴口罩
  • 餐廳不會招待體溫超過 37.5 度的顧客、沒有戴口罩或現正接受強制檢疫人士
  • 店內有提供酒精搓手液供顧客使用
  • 大家樂快餐及一粥麵已陸續在全線分店安裝透明分隔膠板（目前已有47間分店已安裝）

政府下令關閉美容院和按摩院 14日　「限聚令」及規管食肆營運措施延長至4月23日

 大家樂集團旗下餐廳之最新優惠如下，

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：郭家穎

著數優惠 大家樂 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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