【武漢解封】港大醫學院憂病毒重新由海外輸入內地　須嚴控爆發新一輪疫情

▲ 港大醫學院院長梁卓偉認為即使在北京、上海等最發達、最多資源的大城市，醫療資源也是有限，急增的個案一定會為醫療服務及系統帶來壓力。（資料圖片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情未止，港大醫學院在社交網站發文，指公共衞生學院團隊在醫學雜誌《刺針》發表最新模型估算結果，雖然內地早前的嚴密防控措施有效減低湖北以外地區的第一波新冠肺炎疫情，但隨著病毒重新由海外輸入內地，加上經濟活動逐步恢復，應密切監察疫情實時發展，以防爆發新一輪感染。

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港大醫學院指出，自武漢1月23日封城後，湖北以外地區的病毒即時繁殖率降低並維持在1以下，即疫情漸漸減退。然而根據數學模型推算，過早放寬防控措施，有可能令病毒繁殖率再次升破1，帶來第二輪疫情，指出有關研究對於世界各國，尤其是處於封國早期的國家來說，是個重要的啟示。研究團隊認為放寬防控一定要謹慎，以免引來疫情爆發。

流行病和生物統計學分部胡子祺教授表示目前我們仍未對新冠肺炎產生群體免疫，當社會逐步恢復運作，加上外國輸入個案增加，容易導致感染人數上升。

在有效疫苗面世之前，要在恢復經濟活動和減低傳染之間取得平衡。

港大的研究團隊分析內地四個主要城市（北京、上海、深圳、溫州）和湖北以外確診個案最多的十個省份、由1月中至2月底期間的確診個案數據，以計算病毒在各地每週的即時繁殖率，團隊又以數學模型推算在第一輪疫情過後放寬防控措施的潛在影響。

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研究又指出湖北以外的地區，防控措施應逐步逐步地放寬，以保持即時繁殖率在1以下，不然案例會隨放寬時間指數攀升。此外，預測亦指出個案數一旦攀升，再次收緊防控措施至放寬前力度，並不能把個案數壓回原來水平，並需要額外的努力才可能把即時繁殖率壓低至放寬前、即1以下的水平。而這很可能會帶來更多健康及經濟損失。

團隊的進一步的分析指出湖北以外地區的確診死亡率為0.98%，幾乎是湖北地區（5.91%）的六份之一。而在不同的省份，亦因應經濟發展程度、及醫療資源充足與否而有顯著的差別。在有最多確診個案的十個省份中，確診死亡率由0%（沿海的江蘇）至1.76%（內陸的河南）不等。

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有份參與研究的助理教授（研究）梁詩敏表示指出注意到內地的經濟活動，將會在未來幾星期增長：

本地及海外輸入個案可能會引起新冠肺炎傳播的反彈，實時監察社會活動對新冠肺炎傳播的影響，可以讓政府當局微調防控政策以截斷傳播及減低第二波感染發生的可能。

公共衞生醫學講座教授及世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉認為即使在北京、上海等最發達、最多資源的大城市，醫療資源也是有限，急增的個案一定會為醫療服務及系統帶來壓力。是次研究的重要性，在於確保本地醫療系統有足夠的醫護人員和資源去應對新冠肺炎，從而減少死亡個案。

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責任編輯：伍瑋瑋