【美國疫情】美國確診人數突破43萬 紐約最豪華酒店免費向醫護提供住宿

▲ 紐約確診人數是全美最多。

新冠肺炎疫情肆虐美國，紐約成為當中的重災區，醫護人員頻於拼命，令人感到溫暖的是，紐約市中心最豪華的酒店四季酒店響應當局的呼籲，無償為醫護人員提供五星級的住宿服務。

位於紐約市中心的豪華酒店，四季酒店（ Four Seasons hotel），將為在抗疫前線的醫護人員們，免費提供五星級服務。該酒店公司董事長Ty Warner表示，酒店響應州長呼籲，更指「我們別無選擇，只能竭盡所能。」

除了四季酒店，紐約還有多家公司響應州長的呼籲支持抗疫，捷藍，達美等航空公司承諾，免費運送支持紐約的醫護人員和物資。另據《紐約時報》報道，全美國已有約8萬名退休的護士、醫生和其他專業人士，申請作為義工前往到紐約對抗。

截至4月8日，美國疫情增至超過43萬人確診，逾1.47萬人死亡。紐約州4月8日錄得779人死亡，打破周二才剛剛創下的731宗死亡紀錄，連續兩天創新高。紐約州累計死亡人數增至6,268，佔美國疫情逾40%死亡個案。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）下令，紐約州全州下半旗，為新冠肺炎疫情死者致哀。



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責任編輯：羅嘉欣