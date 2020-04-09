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【限時優惠】Häagen-Dazs脆皮三明治及雪糕脆筒每件$25　銀聯二維碼付款滿$30即減$10

精明消費 12:35 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

OK便行店推Häagen-Dazs雪糕限時優惠。（圖片來源：OK便利店Facebook）

OK便利店推出Häagen-Dazs脆皮三明治 或 雪糕脆筒優惠。由今日（4月9日）早上7時至4月15日，各款Häagen-Dazs脆皮三明治 或 雪糕脆筒以優惠價$25／件發售，用銀聯二維碼付款買滿HK$30，即減HK$10，買得多慳得多！

OK便利店今日在Facebook宣布推出Häagen-Dazs雪糕優惠，「OK Stamp IT」會員購買各款Häagen-Dazs脆皮三明治 或 雪糕脆筒，即可享WOW價$25／件優惠，如買2件平均每件$20，數量有限，售完即止。

（圖片來源：OK便利店）

另外，由即日起至4月15日，用「雲閃付App」或其他支持銀聯二維碼App付款，買滿HK$30，即減HK$10。每卡每日可享優惠一次。

（圖片來源：OK便利店）

銀聯二維碼付款優惠詳情請瀏覽「雲閃付App」或https://bit.ly/3dh96TO

OK便利店表示是次優惠只適用於已登記之OK齊齊印之八達通 及 須憑券使用優惠。

OK便利店下載連結：https://bit.ly/3dMEKJd

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：陳珈希

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