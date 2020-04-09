【星級教煮】草蜢蔡一傑做YouTuber教留家煮餸　憶童年家貧學煮飯照顧家人【有片】

▲ 蔡一傑憶家貧而要幫家人煮飯。

留家煮餸，已成為香港人這兩個多月的生活習慣，不少人上網搵心水食譜。今年初蔡一傑在YouTube開煮食頻道《傑少煮意Remus Kitchen》，親自落廚教大家煮餸，更帶大家去街市買餸，資料實用之外，加上他鬼馬的演出，娛樂感十足，估不到蔡一傑在舞台上唱得又跳得外，走入廚房拿起鑊鏟都一樣掂。

▲ 蔡一傑的《傑少煮意Remus Kitchen》頻道於1個月開設，短短3個月，點擊率已突破了300萬，十分厲害。(網上圖片)

《傑少煮意Remus Kitchen》頻道在今年1月開設，每集影片都會由他親自教煮一道菜式，現今已有17道菜，更細分為小菜篇、賀年篇（由於在1月農曆新年期間推出）、小食篇、泰菜篇。頻道推出3個月，已很取得網民歡心，達300萬多點擊率，成績極佳。

生炒臘味糯米飯最多人看

講到最高點擊率的一道菜，便是生炒臘味糯米飯，超過42萬。蔡一傑在片中詳盡講解食材，如生臘腸與蒸過臘腸的分別，前者較難切及油份較重，後者則易切及油份輕，但炒出來同樣油潤。

另外，也分享不少煮食貼士，他說炒糯米飯不要炒到像平日食白飯的綿滑，應該要炒到像「生米」的口感，米心有一點硬，因當煮好後放上碟，熱力會令糯米飯繼續收汁，故如煮得太綿，口感會變得更腍。

▲ 這個生炒臘味糯米飯，點擊率最高，超過42萬，十分受歡迎。(YouTube截圖)

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由於糯米飯要炒25-30分鐘，還要不停炒，片中見蔡一傑十分疲累，有時他更要停手做幾下運動舒緩筋骨，但當他見到炒出來色香味俱全的生炒臘味糯米飯，就表現得十分滿足。

蔡一傑早前為演唱會宣傳，曾談及喜歡煮食的原因。自小和哥哥蔡一智在觀塘屋邨長大的他，自言童年家貧，父母都要出去打工，他年紀小小已學會照顧自己。

▲ 蔡一傑自小喜歡煮食。（陳智良攝）

為家人學煮飯

蔡一傑憶述：「我9歲已識雞蛋炒飯，懂得換火水爐，小學時放學便回家煮飯，等家人回家食，以前前去朋友仔的家，其實是去伯母廚房偷師，蒸排骨、蒸魚、炒菜識都難不到我。」

現在蔡一傑依然熱愛煮食，還曾經學泰廚，獲兩張證書。他笑說每逢過年過節，招呼20、30個親友一同吃年飯，都由自己一手包辦。

蔡一傑當時笑言不會開班或拍節目教人：「因我沒有耐性，若見到人雞手鴨腳，我會受不了，寧願自己一個人弄好，招呼朋友食更開心。」他形容因習慣照顧自己，至現在養成了獨立的個性。

不過，現在蔡一傑開設YouTube頻道，大受歡迎，相信他會樂此不疲，繼續將秘技公諸同好。

傑少拿手菜式

另一點擊率高的菜式，便是首集的白切雞，也達41萬，蔡一傑由到街市買雞，到選擇甚麼雞都講解得十分清楚，他用上清遠雞，因不會太肥，肉質較實淨，味道佳。

▲ 網民大讚可以原隻雞斬完再砌回全隻，就像酒樓大師傅的出品。(YouTube截圖)中作詳細示範，網民跟住做一定會成功。(YouTube截圖)

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片中他教洗雞、浸雞及斬雞，動作十分純熟，有酒樓大師傅一樣的功架，怪不得有網民留言：「估唔到係烹飪高手，斬到好似出面酒家咁，好勁！」、「犀利喎，斬(砌)返晒隻雞出嚟！」

疫情下，不少人帶飯回辦公室食，蔡一傑也教煮一些適合帶飯的小菜，做法也非常簡單，如番茄炒蛋、洋蔥豬扒、瑞士汁雞翼等，十分實用。

不講不知，原來蔡一傑曾經到泰國學廚，所以當他收到有網民話想學煮泰菜，他就二話不說即教大家做芒果糯米飯，因這道菜老少咸宜，最適合現在疫情留在家的大小朋友。

在影片中，蔡一傑除了教大家煮外，還教大家讀泰文，包括芒果、蝶豆花等食材，讀音更非常準確。

▲ 每集都會帶大家到街市買餸，還教大家如何揀食材。(YouTube截圖)

每集的影片的開頭，蔡一傑都會到街市買食材，見他不斷穿梭不同的肉檔、菜檔及海鮮檔，更不時向店主索料，十分好學。

他也好親民，走在街市上不停被檔主及街坊拉著影相，他都一一應承，更由他親自拿著手機自拍。

▲ 街市檔主及街坊經常拉著蔡一傑影相，他都來者不抗，十分親民。(YouTube截圖)

記者：招美寶