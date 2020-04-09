【抗疫前線】醫護長時間戴口罩臉上現壓痕　皮膚破損仍堅守前線

▲ 台灣醫護人員長時間戴著口罩，臉上出現壓痕，皮膚破損，也堅守前線。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各地醫護人員也堅守抗疫的最前線，拯救生命。台灣花蓮一間醫院在其facebook專頁上載多張醫護的相片，展示他們臉上因每天長時間戴口罩而出現的壓痕，稱這是「守護生命的見證」。

花蓮慈濟醫院昨日（8日）在其facebook發文表示，該院的醫護人員每天也長時間佩戴防護裝備，「手上、臉上都是守護生命的見證！」院方上載多張相片展示醫護臉上的印痕，更指有人因為長時間佩戴髮帽、面罩、N95口罩，皮膚破損了，於是「趁換裝空檔貼上人工皮、矽膠貼來緩衝」，稱「臉上的壓痕是護理師每天必見的印記」。

院方又指，每接到一個疑似確診的個案，也會動員十多位醫護人員，並會做好防護措施。院方稱，病人都會

經過獨立的疫病診間、獨立的X光檢查、獨立的負壓採檢站、獨立病床休息區、獨立的廁所、需要時會進入獨立的負壓隔離病房。

整個過程，醫院不同崗位的職員也會穿上防護裝備照顧病人，包括「疫病診的醫師、護理師、放射師、運送人員、引導人員、行政人員、清潔人員、醫檢師、病房醫師、病房護理師」。

院方稱：「24小時全年無休的醫療，真的只是為了守護好每個寶貴的生命。感恩醫療同仁。請珍惜每位盡責的醫療從業人員。」

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責任編輯：李迦善