【齊心抗疫】幼稚園變愛心口罩工場　教職員自製布口罩贈學生及家長

▲ 香港中國婦女會幼稚園除了堅持不停學的原則，定期與家長溝通、準備教材、跟進學習進度外，全校校職員更自發手製布口罩贈學生及家長。

新冠肺炎疫情持續，雖然學校仍停課，但有幼稚園因發現學童抗拒戴口罩，同時擔心復課後的口罩供應，故全體教職員化身「口罩廠工人」，親手製作布口罩送給學生及家長，鼓勵齊心抗疫，送上一份溫暖。

即使停課，香港中國婦女會幼稚園仍堅持停課不停學的原則，定期與家長溝通、準備教材、跟進學習進度，並關顧他們的需要。意外發現，原來家長難以採購小童口罩，子女亦抗拒佩戴。

▲ 香港中國婦女會幼稚園廖海艷校長指，由構思至落手落腳製口罩，當中只有一個月左右的時間。（陳智良攝）

校長廖海艷指：「因年紀小，兩、三歲的孩子真的不肯戴口罩，怎樣能幫到他們？於是我們在會議中討論，不如嘗試用一些有圖案、可愛的布料製口罩，送給他們，鼓勵小朋友戴口罩。」

雖然現時未知復課期，但預計若然復課，口罩供應會一樣緊張。廖校長補充：「布口罩一來可以重用，二來在校內都可作保護用。」於是從3月初開始討論、構思，然後立即展開採購及製作工作。

全體職員出動 由零開始學車口罩

全校人手共13人，包括校長、老師及清潔姐姐，大部分人對縫紉沒有概念。即使有，也只是試過縫些小手作。製作口罩對他們而言，是個未知的新挑戰。

▲ 起初教職員們花足一日，每人試製一個口罩樣板，測布料的功能性、舒適度。（陳智良攝）

廖校長說：

過程要慢慢去學、做資料搜集，要打電話向朋友求救，也要研究各種口罩的紙樣，整個口罩應怎樣裁剪？ 主任上網找紙樣，有些老師在家找些舊衣試製，試了甚麼方法，大家再回來討論。

製作方法靠不斷摸索，也要搜羅合適的材料和工具，廖校長和袁主任兩人走到深水埗花布街，逐間鋪挑選、向老闆請教。「現場有好多種布料，眼花撩亂，各款都要試。要用可防水、透氣的布質，始終小朋友年紀細、皮膚嫩。我們大人將心比己，若布料不透氣，也會戴得辛苦。」

▲ 每個紙樣都由裁縫人以人手繪製。（陳智良攝）

因無概念，布料用量也不知，來回買了好幾次。最終選擇一款透氣、防水、柔軟及不掉色的日本進口布。有可愛印花又舒適，但足足比普通布料貴3、4倍。余主任補充：「差不多120元一碼，貴好多，一般布料30多元一碼。」

▲ 袁主任指自己曾經學過縫紉，但只製作過簡單手作。她更把家裏的衣車帶回學校，邊做邊學。（陳智良攝）

學校變流水式工廠 兩星期產量過百

布料、橡筋、裁縫剪刀都要買，兩部衣車則為職員的「私伙嘢」，幼稚園頓時變成小工場。「初初試做時，大家每個工序都會試試，由朝到晚做足一日，一人每日只能做到一個。」

後來技巧愈練愈成熟，流水式分好一枱枱工序，分工合作、效率倍增。有人先負責面、底布裁紙樣，再傳給同事做人手縫合，然後燙布、壓線、加橡筋，最後把口罩外面的綫條車齊。完成後，會將布口罩拿往紫外綫消毒機，徹底清潔。

▲ 裁剪、縫紉、車線一枱一工序，流水式製作。（陳智良攝）

始終我們人手有限，亦不是一個專業工場，現在花半日時間，可以造到2、30個左右。

而布口罩防護力有限，不可取代外科口罩，故送出的布口罩套裝內除附一小童、 一成人款，並有心意卡，提醒家長要定時清潔，配戴時需加上濾芯。學校更已於網上訂購濾芯，到貨後會先檢視質量，若合適可供家長使用，亦能協助他們訂購。

口罩分3種尺寸 2至6歲小童適用

由於學生年齡介乎2至6歲，臉型大小存有差異，故教職員們共製作了兩款小童尺寸。「2歲、K1學生的年紀太小，坊間也較少這種尺寸，我們便取他們用開的口罩，自行量度。另一款稱為『中童』版，高班學生可用。畫了很多個樣板，最後才畫到一個符合尺寸的。」

▲ 學生年紀由2至6歲不等，故小孩用的布口罩分2個尺寸（左一、二），另一款則為成人而設（右）。（陳智良攝）

工多藝熟後，老師們更決定加製大人合用的布口罩，贈予家長，最後花兩星期左右的時間，小童口罩約有90個，成人則有6至70個成品。前後共花掉4位數字的成本，由學校自費，4月初正式送出。廖校長指，有少量口罩會送給區內的長者中心。

造布口罩的另一個理念是傳播愛心，希望學生能關心身邊人，如果自己已經足夠，會鼓勵他們送給有需要的人。

全校唯一男老師 幫忙做縫合

90後的張老師首年踏入教學工作，就碰上疫情。他指以前中學時代，衫褲爛了會自己補，但自畢業後已甚少接觸針線，屬「縫紉初哥」。

在這次布口罩製作中，他選擇做縫合工作，協助將口罩內裏的線縫起。「做之前會回家問媽媽，也藉這個機會向人請教，當成一個任務，那就學吧；我負責縫口罩底部，最難的地方是口罩的線比較細緻，收尾打結的位置做得不好的話，就會易爆開。」

▲ 張Sir指學會製作布口罩之後，試過自製送給家人。（陳智良攝）

做得多的話，花半日就好容易上手，但速度未則未必好快。他指每位老師會互相提點、做質量檢查，務求盡善盡美。

即使停課，學校於籌備教材、清潔消毒上亦毫不怠慢，並非全部時間投放於製作口罩上，故每日只會花約一半時間於製作上。校長表示將視乎情況，亦會詢問家長的用後感，再決定會否繼續製作布口罩。

記者：吳霆俊