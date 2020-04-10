【贏在防疫時】老師開班「停課不停補課」　虎媽特訓仔女上3個月補習班追成績

▲ 有虎媽竟趁著新冠肺炎停課期間，安排孩子勤上補習班追成績。

80後身兼的士司機及著名作家白告，在的士車廂內見盡人生百態，更不時與乘客對答。近日在新冠肺炎疫情下，的士生意大減，但白告仍接載了不少學生哥及媽媽們，往返仍有開業的補習社，並聽到學生哥大呻不但「停課不停學」，老師更要求「停課不停補課」；有小學生媽媽甚至繼續安排孩子補習，哪一間仍有開門就轉校去。有媽媽更語出驚人，要趁停課期間追成績，「以往要贏在起跑線，而家要贏在防疫時。」白告的見證如下︰

近排揸的士真係遊車河多，客就係得咁多，既然有收入，盡量留返俾啲行家。唔算係咩幫助，只係幫得一個得一個。

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居然有全套校服嘅學生上車。

「司機唔該去乜乜商業大廈。」

「仲要返學咩？又話停課？」生意要做，疑問要解答。

「停課不停補課，話就特別班，又係一班同學齊齊整整。」同學仔數住Notes答我。

「咁你哋都幾勤力喎，唔怕肺炎咩？」

「老師叫到，邊有得唔勤力吖。」

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確實，學生成績有時就係老師成績，好似好膚淺，現實中家長就係咁睇，校長就係咁睇，甚麼理想，實習期都磨到七七八八。之前同過好成績名校同學傾計，老師大推入醫學院，而亂世中佢只想做個記者。醫生幫人唔係唔好，問題係聽到老師間傾計係估計今年出到幾多個醫科生。學生嘅一生前途，亦影響住老師嘅仕途。

「咁你而家返屋企？唔係喎，商業大廈附近邊有住宅。」

「補習呀。」疫情仲多堂上，嗰種滄桑真係超越年齡。當然我好奇補習都要停課，係咪補習學校照開頂住租。

補開嗰間停咗，媽咪特登搵呢間，驚我停喎。嗰度啲小學生仲誇張，啲媽咪教啲小學生，趁人哋停更加要補，開返學就贏得多。

無奈之中，睇住有人比自己更貼近牆角，笑到口罩都有咀形。

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啲小學生堅係慘，據我聽呀同學仔去補習時偷聽啲小學生阿媽們對話，要趁機用呢段時間追成績，以往要贏在起跑線，而家要贏在防疫時。人哋停學三個月，個仔補多三個月，確實係唔易追過嘅差距，假如仲有命嘅話。

好嘅叫競爭，喺香港已扭曲為瘋爭。同學仔落車後，我喺附近仲見到唔少一身校服嘅同學，說好的停課，係咪真係咁嚴謹？

文章獲白告授權轉載

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