【新冠肺炎】港姐胡美貽3間甜品店生意急跌　身心受挫要睇心理醫生

▲ 甜品店生意受挫，胡美貽辰求助心理醫生。

2017年港姐、因參與《3日2夜》為觀眾留意的胡美貽，早於2018年開設榴槤為主題的甜品店榴槤樂園，開業短短兩個多月，獲入米芝蓮街頭小食推介，現在於尖沙咀、元朗及天后共有3間店，更在馬來西亞買30畝地種榴槤，自給自足。

可是，近日疫情的影響，胡美貽的甜品店生意急跌，擁3間鋪負擔大，單是月租已要花50萬元，在承受壓力下胡美貽不身心也受影響，她接受媒體訪問時透露體重急跌17磅，連生理周期也受影響，更為此要看心理醫生。

不過胡美貽未有求助於美國的父母，暫時靠積蓄撐住。

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▲ 胡美貽在港開返三間甜品分店。（取自胡美貽IG）

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尖沙租店金壓力大

胡美貽接受傳媒受訪透露，最大支出是尖沙咀店，租金亦最高，加上現在遊客少，主力做街坊生意。她沒透露生意下跌的具體數字，只說：「總之好心傷。」

她表示已把尖沙咀的部分堂食區關掉，更將人手減半。至於天后與元朗店主力做外賣，並幸店舖租金不算太貴。

近日，胡美貽除落店幫手外，更拿出積蓄來撐住，望能捱多幾個月。

▲ 老闆娘胡美貽不時落店幫手。（經濟日報圖片）

胡美貽睇心理醫生

由於擔心甜品店的生意前景，胡美貽身心也受影響，每天只吃一餐外，以致體重急跌17磅，連生理周期也紊亂，情緒又大受影響，她更要看心理醫生。

面對生意慘淡，胡美貽表示仍會撐下去。

另外她承認有見心理醫生，醫生更叫她放鬆心情，不要想太多。

雖然生意遇經營困難，胡美貽沒打算救助於外地的父母。

▲ 胡美貽擔心甜品店生意，以致身心受創。（取自instagram）

千金小姐胡美貽

在美國長大的胡美貽家境富裕，父親在當地經商、母親是醫生。

胡美貽在2015年在美國University of California, Irvine的商業經濟學系學士畢業。2017年回港參加港姐。雖然晉級至11強落選，不過入讀第TVB藝員訓練班，畢業後入行。因身材驕人，所以曾主持過《3日2夜》等。

早前胡美貽在《法證先鋒IV》內演死屍，雖然沒有對白，但在演出上也有不同困難。她接受傳媒訪問稱，第一次扮死屍是新挑戰。

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