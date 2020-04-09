【風信子】姜大衛微電影演中風患者　John哥鼓勵患者積極面對病情

▲ 姜大衛在微電影《風信子》飾演缺血性中風患者。

「John哥」姜大衛飾演過無數深入民心的角色，近日於微電影《風信子》飾演缺血性中風患者，將中風前後的表現演繹得細緻動人。John哥指：「望透過演出讓市民大眾理解中風患者面對的困境，同時鼓勵患者和照顧者更積極尋求適當治療，盡早改善生活質素。」

▲ John哥模仿患者歪咀、行動不便發語言能力下降等問題。

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平日反應快、身手好的John哥，今次不惜放下一貫「型佬」形象，演出血性中風患者。他特意向兩位醫生請教，深入了解中風患者的症狀及所面對的問題，並模仿患者歪咀、行動不便發語言能力下降等問題。

John哥表示：「雖然3段微電影只有短短十數分鐘，但想藉此增加大眾對此病的認識，亦深感中風患者的無奈與照顧者的壓力，希望大家多留意中風先兆，及早讓患者得到適切的診治，盡量減少腦部的損害。」

▲ John望藉微電影增加大眾對中風的認識。

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中風分為出血性及缺血性兩大類，前者亦即俗稱的「爆血管」，兩者皆可令腦細胞無法獲得血液、氧氣和養份的供應而受損或死亡，而不同的受損部位，可造成患者不同功能上的缺損，如活動能力、記憶力、語言能力、吞嚥能力等。

對中風患者而言，很多日常簡單的小事都會變得艱難無比，可能無法記起身邊親人，又可能連喝水也有難度。

幸好，近年如戲中John哥角色的患者，可透過促進腦細胞生長的藥物、物理治療、言語治療等，重拾昔日能力，保持理想生活質素。

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