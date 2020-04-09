【新冠肺炎】港人外賣增每周棄膠量逾億件　環團招募小店推外賣自備餐具減5元計劃

▲ 綠領行動高級項目主任倫嘉愉（左）呼籲，港人就算外賣，亦不應忘記減塑。（曾耀輝攝）

新冠肺炎令港人留家時間大增，加上餐飲堂食近來受政府管制，令港人外賣意欲大增。有環保團體指出，受疫情影響，港人購買外賣的份數大增74%，料港人每周棄置逾億件塑膠棄，較去年增加120%。

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環保團體「綠領行動」在4月1日至6日，以網上問卷形式訪問2,008人。團體按調查結果推算，估計港人在疫情期間每星期購買4,710萬份外賣，較去年同類調查中的2,710萬份，增加74%。

在塑膠棄置量方面，綠領行動去年4月同類調查得出數據為每星期棄置4,640萬件，而今年的調查指，疫情期間港人每星期的塑膠棄置量達1.018億件，增幅達120%。

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為鼓勵市民減塑，綠領行動將推出「抗疫齊絕膠」計劃，希望下星期起招募15間元朗的小型食店參加計劃，期望能在4月下旬至5月上旬，為他們提供每間2,000元的資助，要求他們各自為400位自備外賣餐具的市民，提供5元現金折扣優惠。

綠領行動高級項目主任倫嘉愉表示，如地球濫棄塑膠成災，無人可獨善其身，市民和食肆應保持對減塑的警覺，為環保出一分力。

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記者：陳梓蔚