  • 25°C
香港時間 : 2020409日 (四) 13:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】必勝客粉嶺聯和墟分店員工確診　分店即日至4月13日暫停營業

社會 13:01 2020/04/09

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

必勝客粉嶺聯和墟分店有員工確診。（資料圖片）

香港必勝客昨日（8日）於社交平台上指公司於（7日）晚上獲悉一名員工確診感染新型冠狀病毒，在過去14天她曾於粉嶺聯和墟分店工作，該員工屬晚間店舖支援小組，在分店關店及所有客人離開後才進入分店工作，並不須接觸店內食物或客人。

【新冠肺炎】石湖墟普通科門診診所57歲女運作助理確診　發病期間有上班但無與病人接觸

為保障員工及客人的健康及安全，粉嶺聯和墟分店即日至4月13日暫停營業，並已安排專業清潔公司徹底清潔及消毒。另外，相關分店已開封的食材已全部銷毀，預計將於4月14日恢復營業為客人服務。

同時，與確診者同組的另外兩名員工為密切接觸者，已即時進行14天自我家居隔離。必勝客表示對事件十分關注，已立即成立緊急應變小組作出跟進及為確診員工提供適當援助；會密切跟進有關員工的健康狀況，同時將繼續與衛生防護中心作緊密聯繫，以跟進有關事件及配合任何相關安排。

【新冠肺炎】銅鑼灣馬莎共3員工確診皇室堡洗手間恐播毒　梁子超醫生：避免直接用手接觸5個位置

為確保能為客人及員工提供安全衛生的工作及用餐環境，公司指早於1月底已分配防護口罩及相關消毒用品予各分店及全線員工使用，並加強防疫措施，當中包括，

  • 全線員工於每天上班前及下午3時必須量度體溫，確保員工健康狀況良好
  • 如有員工出現發燒徵狀或感到任何不適，會即時知會分店經理及安排員工下班/休假以盡快求醫，並遵從有關醫學建議及進行有關治療
  • 全線員工於工作期間必須全程佩戴防護口罩
  • 全線員工需至少每小時清潔雙手並進行消毒，確保衛生

【新冠肺炎】馬莎百貨再多1名職員確診　連同密切接觸者共9人相繼染疫

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：郭家穎

 

必勝客 冠狀病毒 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
18:28 2020/04/06
【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
17:37 2020/04/07
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】
20:46 2020/04/08
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】