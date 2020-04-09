【新冠肺炎】必勝客粉嶺聯和墟分店員工確診　分店即日至4月13日暫停營業

▲ 必勝客粉嶺聯和墟分店有員工確診。（資料圖片）

香港必勝客昨日（8日）於社交平台上指公司於（7日）晚上獲悉一名員工確診感染新型冠狀病毒，在過去14天她曾於粉嶺聯和墟分店工作，該員工屬晚間店舖支援小組，在分店關店及所有客人離開後才進入分店工作，並不須接觸店內食物或客人。

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為保障員工及客人的健康及安全，粉嶺聯和墟分店即日至4月13日暫停營業，並已安排專業清潔公司徹底清潔及消毒。另外，相關分店已開封的食材已全部銷毀，預計將於4月14日恢復營業為客人服務。

同時，與確診者同組的另外兩名員工為密切接觸者，已即時進行14天自我家居隔離。必勝客表示對事件十分關注，已立即成立緊急應變小組作出跟進及為確診員工提供適當援助；會密切跟進有關員工的健康狀況，同時將繼續與衛生防護中心作緊密聯繫，以跟進有關事件及配合任何相關安排。

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為確保能為客人及員工提供安全衛生的工作及用餐環境，公司指早於1月底已分配防護口罩及相關消毒用品予各分店及全線員工使用，並加強防疫措施，當中包括，

全線員工於每天上班前及下午3時必須量度體溫，確保員工健康狀況良好

如有員工出現發燒徵狀或感到任何不適，會即時知會分店經理及安排員工下班/休假以盡快求醫，並遵從有關醫學建議及進行有關治療

全線員工於工作期間必須全程佩戴防護口罩

全線員工需至少每小時清潔雙手並進行消毒，確保衛生

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責任編輯：郭家穎