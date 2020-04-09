【新冠肺炎】楊潤雄：如疫情好轉有信心如期開考DSE　當局留意疫情發展盡快公布

▲ 教育局局長楊潤雄稱中學文憑試(DSE)目前仍然以4月24日開考為目標。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情未止，教育局早前決定將中學文憑試(DSE)延到4月24日開考，立法會議員關注現距DSE開考僅餘2星期，關注能否如期開考；教育局局長楊潤雄表示，目前仍然以4月24日開考為目標，惟如果疫情不容許學生聚集考試，要接受現實作決定。

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立法會今日(9日)召開特別財委會，社福界議員邵家臻關注中學文憑試是否如期本月24日舉行；實政圓桌田北辰直言，現時距離考試日只餘2星期，要求局方制訂公布最後決定是否如期開考的期限。

教育局局長楊潤雄回應稱，目前仍然以4月24日開考為目標，但要顧及學生的安全，今日難以預計當日的疫情，如果疫情好轉，有信心可以如期開考，強調局方會繼續留意疫情發展，盡快公布，但不能說無論如何都要如期考試，否則是不負責任。

他補充，學界反映老師及學生都普遍希望本月24日開考或盡量延期，較少提出希望將考試取消，惟如果疫情不容許學生聚集考試，要接受現實作決定；又指難以一直延期至今年尾，屆時或按考生校內成績評估，或建議本地大學收生時，多欲其他方面評估。

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楊潤雄強調局方並非想改變考試制度，但不能不作有關考慮，希望將影響減至最低。至於教育界議員葉建源關注學校採購口罩難，部分學校更買不到口罩，盼政府可為學校統籌或提供協助，楊潤雄稱局方可為小學統籌採購口罩，但為中學採購口罩的工作仍在努力。

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責任編輯：陳正怡