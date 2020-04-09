【新冠肺炎】調查指近7成幼兒家長於停課期間精神困擾　團體促政府安排托管服務

▲ 香港基督教女青年會一項調查指，逾半家長因照料壓力陷精神困擾。(資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，全港學校停課無期。有非牟利機構發表一項調查指，接近7成幼兒家長於停課期間精神狀況已到「受困擾」階段。

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香港基督教女青年會（女青）於今年3月進行了一項網上問卷調查，訪問了765名家中育有6歲或以下幼兒之家長，了解他們於政府宣佈因疫情全面停課以後，所面對的育兒困難、孩子身心狀況、個人身心狀況及未來展望等項目。調查結果顯示，逾9成人表示因擔心於社區受到感染減少帶幼兒外出，有4成家長每週只帶孩子外出一天，2成家長更讓幼兒完全不外出「閉關」；而對於疫情對日常生活有多影響及害怕現時肺炎疫情，以10分為滿分，其平均分數分別為8.31分及8.04分。

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由於停課無期，不少家長需多花時間照顧子女，為此調查更向家長查詢身心健康狀況。數據顯示，幼兒家長各狀況暫未算最嚴重，如「擔心到無法入睡」、「覺得自己是個無用的人」、「對自己失了信心」等，回答「經常或總是」發生的家長所佔比率分別為6.1%、8.4%及11.1%，惟整體表現平均分數為14.5，已高於世衞標準，以人數計算，522名受訪家長總分超過12分，換算即68.23%受訪者屬受精神困擾狀態。

家庭健康促中心單位主任黃潔心指出，調查反映家長缺乏第三者支援，逾七成人需要物資、放鬆性或暫托活動等。

女青兒童及家庭服務部總主任郭巧玲則指，數據反映家長與幼童連月在家抗疫下，情緒及精神健康問題積累日久，已經到達一個瀕臨「爆煲」的階段。她又建議如照顧者發現自己情緒開始失控，應多與身邊的親友分享，有需要時盡快向專業人士求助，期望政府於全面復課前能為幼兒家庭安排各種有限度的托管及照料服務。

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責任編輯：郭詩詩