爸媽必備嬰孩防疫用品推介　LED紫外線萬用消毒棒

▲ LED紫外線萬用消毒棒，除了為嬰兒車消毒外，還可清潔梳化、睡床等等。（Baby100 官網）

嬰孩抵抗力弱，尤其現時疫情肆虐，父母必定會更加緊張。除了要定期清潔家品、嬰孩用品之外，選購適當、合用的消毒產品也十分重要！

▲ 要做到全面消毒清潔，才可有效保護小朋友的健康。（Getty Images）

有醫護提醒，嬰孩接觸到的所有用品，包括餐具、奶瓶、玩具等，使用前必須徹底消毒。選購嬰兒合用的搓手液時，也應先看清楚其安全認證及說明。

嬰兒用品專門店Baby100搜羅外國、日韓等地的嬰孩防疫工具，協助育有幼兒的家庭齊心抗疫。

6款防疫用品推介



1.uPang紫外線消毒器（$2,280）

▲ （Baby100 官網）

韓國製造，經美國及韓國認證，並通過澳洲滅菌測試，證實可99.9%殺菌消毒。使用PTC和紅外線雙重發熱，備180度雙旋轉紫外線消毒燈，具自動、消毒及通風3種模式，消毒只需10分鐘，適用於嬰兒用品及玩具。

2.水芝寶天然消毒潔護液（$128）

▲ （Baby100 官網）

使用天然電解消毒配方，HOCL次氯酸消毒，有效99.9%消除常見細菌、病毒及真菌，可除臭去霉。消毒液符合國際安全標準，可消毒嬰兒雙手、肌膚或物品，用於食用工具亦沒問題。

3.59S LED紫外線萬用消毒棒（$424）

▲ LED紫外線萬用消毒棒，除了為嬰兒車消毒外，還可清潔梳化、睡床等等。（Baby100 官網）

以紫外線LED消毒殺菌，殺菌率高達99.9%，而且外形輕巧、方便攜帶，只需用消毒棒來回均勻照射5次，即可做到消毒效果。外出時，可用消毒棒照射各種嬰兒用品，如餐具、嬰兒車或座位等，大大減低小朋友觸碰到細菌的機會。同時適用於梳化、床或衣物。

4.日本TOAMIT Virus Shut Out抗菌消毒隨身掛片（$48）

▲ （Baby100 官網）

掛在頸、胸口或衣領上都可以，一包有效使用期約1個月。能有效阻隔病毒、花粉或塵埃等，亦可辟除異味。如孕婦、長者、小朋友、抵抗力弱者，或經常需要出入細菌較多地方的人士可選用。

5.ADAWO AP-K5空氣清新器（$680）

▲ （Baby100 官網）

嬰孩不及成人強壯，有時候還需要到健康院覆診、打針，有家長會選擇以私家車接送，以減低風險。故車內空氣質素同樣重要，此納米離子空氣淨化機便於攜帶，可用於車、雪櫃、房間或衣櫃內，99.9%除菌。只需15分鐘即可全方位為車內先殺菌、再淨化。

6.59S LED紫外線消毒器（$271）

多功能消毒袋體質小、造型輕巧，方便隨身攜帶。若父母需帶嬰孩外出，隨時隨地都可使用。消毒器的容量能同時放奶瓶、碗筷及水杯，輕按一鍵，不消1分鐘即可做到消毒。

記者：吳霆俊