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【無公德心】買家將大量淘寶垃圾棄置路邊　連累年老保安幫忙清理紙箱卡板

精明消費 17:29 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

淘寶同時也要有責任心自行清理垃圾。

新冠肺炎疫情持續，不少市民都減少外出，改為網上購物。有網民日前在Facebook群組指責有人淘寶網購後把大量紙箱棄置街上，最後連累保安幫忙清理，斥責買家沒有公德心。

該網民「淘寶開心Share」Facebook群組分享帖文，並上載了幾張被棄置街上的大量紙箱的相片。他指，昨天（8日）下午在何文田恆信園二期路過時看見集運公司把一板貨送進去，不久他再經過時便見到卡板被放在路旁，而大量貨品的紙箱被棄置在壆上的草叢上。

由於紙箱上的送貨詳情標籤貼紙仍在，他根據標籤上的地址尋回買家所居住的大廈，請這大廈的保安通知買家自己清理，但保安竟然幫忙清理，表示夜點會有車收拾。

該網民認為，亂拋垃圾的人太自私，即使是淘寶，也不可以這樣棄置垃圾，應該摺好紙箱及紮好整齊才棄置，

如果收件人／業主係（喺）谷（群組），麻煩你比d（啲）公德心！

帖文一出，其他網民紛紛留言，不滿這位無公德心的買家，有網民表示平時購物後都應該拆盒，自己的事應該自己做，自己做一份，好過清潔工人做這麼多份。

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責任編輯：王芷瑩

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