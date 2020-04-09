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【社區播毒】男子惡作劇自稱確診新冠肺炎　超市拍片故意向顧客咳嗽被捕

健康 17:10 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

男子惡作劇自稱確診新冠肺炎，超市拍片故意向顧客咳嗽被捕。

新冠肺炎疫情肆虐全球，人人自危，但非常時期下竟仍有人拿疫情開玩笑。新西蘭一名男子假裝感染新冠肺炎，在超市故意向其他顧客咳嗽，影片引起公憤，大批網民批評他的行為無知愚昧，而男子最終亦因而被捕。

紐西蘭一名38歲男子庫姆斯(RaymondGary Coombs)，於3月31日到基督城（Christchurch）一間超市拍片惡作劇。他聲稱自己感染新冠肺炎，然後刻意向多名顧客咳嗽、打噴嚏，再觀察他們的反應，有女顧客聽見他咳嗽後快步走開，但庫姆斯竟向著鏡頭沾沾自喜。

影片引起大量網民批評，指責庫姆斯的行為無知愚，「一點也不有趣」、「他有甚麼問題？」、「他應被判入獄」。

由於未知庫姆斯是否確診新冠肺炎，當地警方4月4日以「危害生命」罪名將他逮捕，經過檢測後顯示他對新冠肺炎呈陰性，警方改以刑事滋擾罪控告他。

事後，庫姆斯向全國人民道歉，他表示因喝醉才未能控制到自己的行為，又指行為非常愚蠢且沒有同理心，感到非常後悔。

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責任編輯：羅家欣

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