無業漢涉10年前非禮7歲女兒囚40個月　官斥屬淫棍的獸行

▲ （經濟日報資料圖片）

65歲無業漢涉於親生女兒就讀小二或小三期間的某天，在住所內非禮當時7至9歲女兒，女兒升讀中三後將事件告知社工而揭發事件，涉案無業漢今（9日）於區域法院，承認1項猥褻侵犯罪。辯方呈上事主撰寫的求情信，指事件對其影響不大。法官判刑時指，被告破壞父女間的信任，形容被告行為屬「淫棍的禽獸行為」，判被告入獄3年4個月。

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被告為65歲無業漢，承認1項猥褻侵犯罪。案情指，事主X為被告的親生女兒，兩人自2007年開始同住，而X的母親於2013年由內地移居香港同住，於2010年至2012年期間的某天，當時就讀小二或小三的X想玩電腦遊戲，被告要求X脫下褲子及躺在床上，X仰臥在床上，被告躺在X身上擺動身體，並隔住X的內褲磨擦其下體，約數分鐘後，被告用紙巾及毛巾清理自己及X的下體。已升讀中三的X於2018年將事件告知學校社工，揭發事件。

辯方為被告求情時，呈上現年事主X的求情信，現年17歲的X於信中提及被告因一時性衝動而犯錯，但事件未有對她造成太大影響，現已原諒被告，希望可以給父親一次機會。

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辯方續指，被告沒有案底，對犯案感到後悔，被告認罪令X毋須出庭作供，亦表達了被告的真誠悔意，犯案行為與被告往常的良好性格不符。辯方又指，被告現時患有糖尿病、膽固醇高及胃病等長期病，被告亦希望可盡早出獄再見93歲的母親。另外，辯方亦呈上了事主母親、被告前妻及3名前妻女兒的求情信。

法官判刑時指，事主案發時年僅7至9歲，而被告作為父親，天職是保護女兒，但被告因為妻子不在身邊，便把性慾轉到親生女兒身上，被告行為令人扼腕，實屬淫棍的禽獸行為。被告的行為破壞了父女之間的信任，但慶幸被告沒有再次作出獸行，而事主亦表示事件未有造成長期傷害或負面影響。法官考慮到被告主動認罪，監禁3年4個月。

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記者：王仁昌