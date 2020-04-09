【開心速遞】妙婆教Anita收兵重現七公主丰采　馮素波放下喪偶之痛享受人生【有片】

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》日前一集，講到Anita沒有父母，原來由細到大由妙婆照顧。資深演員馮素波演Anita婆婆，角色更是拜金界始祖，妙婆還教Anita收兵大法，馮素波更如經典《七公主》上身，演出生鬼，觀眾久違馮素波的演出，也讚不絕口。

馮素波演「妙婆」，住在老人院卻不愁寂寞，不少公公都主動送妙婆名貴禮物以至金器大獻殷勤，妙婆還跟跟Anita講：「七公主入面最靚嗰個唔係我，不過最多兵係我。」對白明顯讓觀眾重溫當年馮素波「邵氏七公主」的丰采。

▲ 波姐演妙婆，十分生鬼。（影片截圖）

現年75歲的馮素波來自演藝世家，其父馮峰是粵語年代的演員及導演、妹妹馮寶寶為演員、弟弟馮克安是演員及武術指導。

馮素波自小已經喜歡唱粵劇，後來更到夜總會登台獻唱，更是「七公主」的成員之一，其他成還有沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕、王愛明及馮寶寶。

▲ 馮素波近年四出旅行，享受人生。（取自微博）

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波姐跟丈夫蘇文雄結婚40年，育有一子，夫婦恩愛非常，惜3年前丈夫爆血管，在醫院昏迷了兩個星期後離世，終年約70多歲。

面對老伴離開，馮素波雖感傷痛，卻沒有怨天尤人，而是積極面對，她曾接受訪問表示，生離死別是人生必經，要學習接受，即使當日丈夫喪禮，她亦叫親友不用哭哭啼啼，只需默默向已逝者講句再見就可。

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波姐認為多年來有丈夫鍾愛，兒子又孝順，已感人生圓滿，相信老伴亦希望她過得開開心心，故波姐這幾年樂於享受人生，四出旅行。

▲ 早前波姐開粵劇騷，獲古天樂李若彤捧場。（取自微博）

早前波姐夥其他資深藝人開粵劇騷，並得到古天樂力撐，購買過百張門票請長者欣賞，波姐亦大讚古仔尊敬前輩，以前拍劇合作已覺得古仔非常照顧老人家。

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