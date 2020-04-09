【升中派位】自幼公文式學習做事不拖拉　小六生獲喇沙取錄【附面試過程】

▲ Leonard表示，學習低音大提琴初期感到困難，因手指按落弦線時被界得很痛，是邊哭邊練，手指頭也練習至紅腫，但現時已習慣，因手指皮已被練習至增厚了。

升中首輪自行收生階段結果已於4月7日公布，獲著名男校喇沙書院取錄的12歲的李東洛（Leonard），就讀香港南區官立小學，音樂天份高，及曾參與過無數音樂表演及出外交流，性格獨立，媽媽李太指出，Leonard自幼學習公文式，平時溫習和做功課習慣快手快腳，故可以參與很多課外活動，廣泛的參與課外活動，對其入讀學校很有幫助。

Leonard幸運地可以到學校面試，因喇沙的面試安排比其他學校早開始，李太謂，因疫情關係，後來不少中學改為視像面試或取消，他們卻是完整地完成面試，當中兒子完全不懼怕，到完成出來他表現開心；當天校長也有面見家長，主要問到孩子日常生活及教養孩子的方向等。

▲ Leonard表示，學習低音大提琴初期感到困難，因手指按落弦線時被界得很痛，是邊哭邊練，手指頭也練習至紅腫，但現時已習慣，因手指皮已被練習至增厚了。(受訪者提供)

出外演出經驗豐富

12歲的Leonard小三加入由蕭炯柱成立的「青年音樂訓練基金」樂團學習敲擊，從此開拓了音樂之路。去年因緣際遇得以跟隨名師鄭景聰學習低音大提琴，從而激發敲擊以外的天份，現在計劃考6級。他也因自小加入樂團關係，曾多次出外表演及擔任小司儀，足跡遍及國內、英國、法國。

孩子小學是區內有名、但並非有直屬中學的龍頭學校，李太謂校長及老師們對學生愛護有加，小學階段參與過不少課外活動，包括田徑、籃球、英語話劇、圍棋。喇沙是圍棋試場，Leonard之前也去過幾次學校，故他在面試傾談時也有提及。她解釋，學校首輪面試主要由語文老師面見，包括請他看圖說故事，評核學科能力；第二次會見齊校長、校監和校董，見了超過半小時，整個面試以英文進行，詢問過小學、家庭的生活；用英文、普通話考語文能力、及詢問其閱讀習慣及喜愛的圖書類別。

Leonard最近新養了一隻貓，他謂是因去年表現好而爭取到如願，他也曾向校長說及父母是認同他的努力讓他養貓，但貓並不是獎品，他要負責照顧小動物的起居飲食。

▲ 李太表示，因公文式功課是要計時，日子有功下，他做甚麼都快手快腳、不拖拉。(受訪者提供)

每天閱讀一小時 自幼習慣天天溫習

面試全以英文進行，反映他的水平和信心，李太謂對孩子的語文是很早著緊培養，自幼稚園階段已讓孩子學phonetics，打好英文和普通話發音基礎，並讓孩子自小在公文式中建立溫習意識，她解釋囝囝是由小一時每天10分鐘練習起步，因公文式功課是要計時，日子有功下，他做甚麼都快手快腳，習慣不拖拉工作。

另外，家中也有良好的閱讀環境，鼓勵孩子藉廣泛閱讀吸收課外知識。

他每天起床及睡前亦會花半小時閱讀課外圖書，我屋企是小型圖書館，真是有過幾百至千本書，他甚麼類類型都鍾意，中英都有，以中文為主，他又不至於是書蟲，也好鍾意玩，好鍾意打機，完成工作後有得玩，便是他的一份推動力。

▲ 家中如同小型圖書館，有過幾百至千本書。(受訪者提供)

作為在職家長，媽媽坦言沒法常跟貼小朋友功課和考試，故自小一至小三安排他去功輔班，直至小四要預備呈分試，再加強專科補習。關於補習，她謂找一間好的補習社非常重要。

我知道坊間有些補習社只是讓學生完成功課便算，甚至有些只提供答案讓學生抄。Leoanrd幸運找到一間會針對學生能力去調教的補習社，能力高的他們會幫忙提升去更高層次，能力低的會補底，我基本上不用再跟他功課和默書。

▲ 去年他跟鄭景聰老師到法國參加 Music Camp和表演。(受訪者提供)

Leonard表示，雖然已獲得取錄，但接下來的時間也會作好準備，他未來的志願是當一個發明家，希望可以發明一些產品提升生活質素之餘亦要愛護地球，Leonard相信今次疫情過後，人類應該要好好反思。

人類要愛護動物，不能濫捕動物，更不能濫食。不要製造對地球有害的垃圾，減少使用塑膠、發泡膠等不能分解物料。地球生病，人類都不能幸免一起生病。

學習低音大提琴一年計劃考6級

Leonard去年跟隨鄭景聰學習低音大提琴，他現在每天練習半小時，現在已開始為6級作準備。李太指，見到囝囝最初學double bass時手指很痛，練5分鐘已哭又痛，但鄭sir很了解孩子，曾以有趣方法鼓勵他重新練習。「他有一次給Leoanrd睇自己隻左食指，明顯是比右食指肥大差不多一倍，原來多年練習後，老師手指已練到變形了，肥肥大大很有趣，告訴學生只有勤力的人才有肥手指。」

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記者：胡麗珊