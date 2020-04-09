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【十八年後的終極告白】楊秀惠滯留馬國無法返港　為缺席《終極告白》宣傳感難過

娛樂 13:58 2020/04/09

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楊秀惠現在馬來西亞無法返港宣傳新劇《十八年後的終極告白》。（Instagram圖片）

TVB劇集《十八年後的終極告白》將緊接內地劇《慶餘年》於本月20日播出，有份參演劇集的藝人楊秀惠今日就在社交平台發文指，由於受新冠肺炎疫情影響，身在馬來西亞的她自上月中起，便被封關政策限制禁止出國，回港無期的她將無法出席宣傳活動。

楊秀惠未能參與劇集宣傳。（Instagram圖片）

楊秀惠是馬來西亞人，經參選華姐來港發姐，故她入行後不時都會返回馬來西亞。不過，在最近一次的回家旅程中，卻因受新冠肺炎影響，馬來西亞宣佈封國，包括禁止居民出國，令她回港日子遙遙無期，亦未能為新劇宣傳。

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楊秀惠在個人Instagram寫道：「每天看著各地疫情新聞，有感而發，人生真的如天氣，看似可預料，但往往又出乎意料。」

她又指：「好似花了很多心機去演出的劇集《十八年後的終極告白》，想也沒想過自己會無法出席宣傳活動；身在馬來西亞的我，這裏上月中已經實施封關禁止出國。身為國民亦有責任留在家中減少對醫護人員的負擔(馬來西亞加油！）」

楊秀惠因受馬來西亞封關管制。（Instagram圖片）

楊秀惠在《十八年後的終極告白》中佔戲頗重，發揮機會甚多，故當她知道未能為劇集宣傳都感到非常失落：「當知道落實在這個時候播出劇集，心裏當然是非常無奈，相信每個演員，作為劇中一分子，也會好想為宣傳出一分力，但現時無法回港已成定局⋯⋯確實可惜！」

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不過，她現時都會乖乖留在馬來西亞的家中抗疫同，並呼籲觀眾支持她在新劇的演出：「既然事事也無法預料，唯有隨遇而安，順其自然，我不但跟大家一樣，會注意衛生，同心抗疫，還會在疫境嘅平行時空下丶4 月20 號留在家中晚晚煲《十八年後的終極告白》喔！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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