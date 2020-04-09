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【新冠肺炎】亞馬遜原始部落出現首宗確診　專家憂疫情蔓延摧毀與世隔絕部落

健康 16:16 2020/04/09

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亞馬遜原始部落出現首宗確診。

新冠肺炎全球大流行，疫情更蔓延至與世隔絕的雨林部落。英國傳媒報道，巴西亞馬遜河流域Yanomami部落一名15歲少年，經檢驗後對新冠肺炎病毒呈現陽性反應，是首宗確診個案。巴西政府憂心若疫情蔓延至原住民部落，恐怕會摧毀這些部落。

英國《衛報》報道，巴西亞馬遜雨林部落Yanomami終年與世隔絕，原住民至今仍過着狩獵採集的生活，原住民大約有9,000人。該部落一名15歲的少年上月在學校停課後，回到了Yanomami保護區。

該名少年4月3日因出現喉嚨痛、胸痛及呼吸困難入院，4月7日測試結果對新冠肺炎呈陽性。目前正在巴西北部拉諾馬州首府博阿維斯塔（Boa Vista）一家醫院的重症病房接受治療。

Yanomami保護區是巴西、委內瑞拉邊境亞馬遜雨林的原住民，當地專家擔憂，這些雨林原住民因為長期未接觸外界，因此對文明的病毒沒有抗體，過去天花、麻疹及流感出現時，曾造成大批原住民死亡。

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責任編輯：王俊賢

全球大流行 新冠肺炎疫情

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