【開心速遞】第841至844集劇情預告　樹根翻看師父日記簿發現秘密

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》本周四至周日劇情，講述池富樹根同做武術指導，繼而起爭執。另外尚善為救朱凌凌，與李莫仇同時向凌凌施展催眠大法，雙方較勁。

第841集（9/4）

池富突然辭去北斗星電影公司的武術指導一職，並向曹總毛遂自薦，獲聘任為《金剛門傳》的武術顧問。

樹根對要與池富合作感無奈，幸得潮偉保證，一切會由他這個高級武術顧問作主。

池富正式開工，向劇組人員送贈水果，成功收買人心，樹根氣上心頭。

池富與樹根及後為一場戲的細節起爭執，池富指樹根誣蔑師父，樹根卻堅持己見，

結果……樹根因城安的關係尋回師父的日記簿，翻看後竟發現他並不知情的秘密，因此心感不安……

第842集（10/4）

力士出任接龍集團的暫代主席，家聰與力王頓時失勢，不單遭同事漠視，還要幹粗活。

Jenny要力王試驗未獲本地註冊的保健產品，期間竟發生意外，力王誤服過量的膠囊，卻毫不知情。

敢威的病情突然惡化，因急性肝衰竭而急需於48小時內進行換肝手術，否則會有生命危險。

龍家各人接受檢驗，看誰能捐肝救治敢威……敢威最終成功換肝，且而沒有出現排斥狀況。

敢威決定要善待損肝救他的人，怎料背後原來竟有他不知道的秘密……

第843集（11/4）

Anita打聽到富二代李力祥的秘密嗜好，教Venus藉參加畫班親近他。Venus推掉子孝的約會，

George懷疑她跟姦夫約會，決意尋覓罪證。力祥的模特兒突然離去，遂找Venus臨時頂替，

怎料……Anita與Venus使計作弄George，將他引至荒郊的女廁，害得他慘透。

George事後找到一條女裝手鍊，向子孝查詢後得知並非Venus所有。George誓要報仇，欲借用Anita的單位，結果竟發現……

第844集（12/4）

城安近來經常找不到凌凌，發現他原來正與李莫仇密運中，不禁大感震驚。

頭皮等人喝過莫仇的奶茶後，變得十分奇怪，城安懷疑凌凌亦因喝了莫仇的奶茶，而被她所迷。

城安與壯欲向凌凌示警，怎料……尚善發現城安突然對她變得異常癡纏

懷疑城安遭人催眠，遂設法讓他回復清醒，並猜出莫仇故意使走城安，似對凌凌圖謀不軌。

尚善偕城安趕往拯救凌凌，決意教訓莫仇。尚善與莫仇同時向凌凌施展催眠大法，互相較勁，結果……