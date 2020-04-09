明星名人設宴茶聚之地　懷念洲際酒店試菜最後召集

▲ 洲際酒店暫時停業，對港人來說甚為可惜。

香港洲際酒店於4月19日後結業裝修已是鐵一般的事實，並會於兩年後重裝完成後用回舊名「麗晶」，倒也令人期待。除了上月宣布正式結業的法國餐廳「Rech by Alain Ducasse」外，其他餐廳(不包括欣圖軒)都會營業至4月19日(周日)，有不少人都趁這最後倒數階段來嘗嘗曾是城中最多名人明星聚集的酒店餐廳中，打卡留念。

明星名人潮流聚腳點

由以前麗晶酒店到易名為洲際後，這裏一直是明星名人最愛的聚腳點，他們更會在此擺婚宴酒席，皆因那條長長的樓梯是經典，如陳慧琳、李克勤的婚宴、歌神許冠傑退出歌壇的節目均於此酒店舉行。

傳聞82年時，張國榮就是在麗晶酒店邂逅唐鶴德的，而95年時哥哥也曾在此慶祝生日。86年林子祥在自己填詞的RAP歌《阿Lam日記》中，也曾提及麗晶酒店，便足見酒店當時的地位。另外，政界中人如田北辰2013年曾在此嫁女，留下溫馨記憶。

▲ 重裝後的欣圖軒，可以於K11 Musea 進入門口。(圖：酒店提供)

現時餐廳包括欣圖軒、NOBU、THE STEAK HOUSE winebar + grill 及港畔餐廳。而酒店裝修期間，中菜欣圖軒則會繼續保持營業，不受影響。

公關部發言人謂原因是中菜館在最近的一次裝修時，地理位置上已搬遷到商場那邊，可由 K11 Musea 進入門口，而且中菜館有屬於自己的廚房，可以自行獨立運作，故此沒有受到重裝的影響。

▲ 聊以安慰的是中菜館仍在裝修期間繼續營業。(圖：酒店提供)

星級中菜館 欣圖軒

欣圖軒由擁有超過30 年經驗的總廚劉耀輝師傅主理，經常維持著米芝蓮星級，實在不用多介紹。早前遷到新址

，其裝潢更顯氣派。

輝哥由80年代初已在服務，做了10多年後，移民加國，直至2000年回歸，便一直掌管酒店中餐廳欣圖軒至今。

2012 年，他創作的「玉液芙蓉伴龍蝦」獲香港旅遊發展局頒發的「美食之最大賞」。在他的帶領下，中菜館自2009年起連年摘星，幸好菜館仍如常，大家可不用爭著這段間去，可先去緬懷其他餐廳。

世界知名餐廳 NOBU

▲ Nobu 平易近人，常帶笑容，那時他的創新Fusion壽司，的確在香港飲食界有一番熱潮。(圖：酒店提供)

NOBU 是全球最知名的日本餐廳之一，創辦人松久信幸的美食理念是結合日本東京傳統的壽司訓練、在南美秘魯及阿根廷的生活點滴，以及在世界各地的遊歷經驗，創出全新派別的日本菜餚，而且他一直和酒店合作愉快。



因著他本人於3月10日生日，所以餐廳其實在上月至4月19日都為他慶生，特別推出了5道菜精選壽司晚餐，向他致敬。

扒房及其他餐廳

▲ 港畔餐廳的自助餐一向都是酒店的強項，最後召集以海鮮為主題，但主角是蟹。(圖：酒店提供)

至於其他餐廳一向口碑甚好，如愛牛者，一定喜歡 STEAK HOUSE winebar + grill，供應世界頂級的肉類，包括

美國農業部認可頂級牛肉，澳洲和牛及各類牛排，並於木炭烤爐上烹調。餐廳內更設有特大沙律吧及獨特的調味

品，例如 12 種特別調製的芥末、8 種岩鹽及超過 480 款世界頂級名釀，筆者特別記得那時重裝後，以給客人可

以揀不同的鋸扒餐刀，和10多種調味料來伴牛扒吃的陣容，是大開眼界的。

▲ 扒房今期以日本北海道富良野A5和牛，最後召集。(圖：酒店提供)

4月份最後召集的主題是由主廚陳超明帶來了精選的日本北海道富良野A5和牛，愛和牛者記得訂位啦！

而吃自助餐的港畔餐廳則以海鮮為主題 ，並用蟹作最主打。另大堂酒廊亦供應下午茶及全日單點菜式，4月的主

題是朱古力下午茶，只是不設訂枱，各位要自行早到walk in了。



撰文︰趙景隆