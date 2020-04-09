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【打天下】歐錦棠談善言劈磚展真功夫　Anson Kong為新劇苦練空手道3個月

娛樂 15:55 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

談善言及Anson Kong為演《打天下》學習空手道。（黃健輝 攝）

ViuTV新劇《打天下》將於下周一（4月13日）首播，一眾演員歐錦棠、文頌嫻、談善言、張建聲、王頌茵，以及MIRROR成員Anson Kong，在今日（4月9日）出席《打天下》記者會，為劇集造勢。當中歐錦棠、談善言和Anson Kong都換上空手道服裝現身。

記者會上，首先播放《打天下》預告片，歐錦棠、文頌嫻、談善言等眾演員簡單介紹自己演的角色。其後，Anson Kong示範踢板，而談善言和歐錦棠則示範徒手劈磚，為劇集打響頭炮。

空手道高手歐錦棠展現真功夫。（黃健輝 攝）

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劇中飾演古惑仔關志浩的MIRROR成員Anson Kong，今次是首次孭重飛，佔有不少戲份及與演馬剛正師傅的歐錦棠學習空手遙道。

Anson接受TOPick訪問時就指非常緊張：「今次是第一次接觸演戲，我其實是緊張演戲多過打戲。」

Anson又提起籌備拍攝的前期過程：「開鏡前3個月與棠哥操空手道，他又很好地知道我很緊張，所以常約導演一起開會討論角色，希望我可以放鬆投入。不過，開鏡後近兩星期我仍很緊張，也會被導演訓話，到中期才慢慢好轉。」

歐錦棠、文頌嫻、談善言、Anson Kong、張建聲、王頌茵出席《打天下》記招。（黃健輝 攝）

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首次演出便有重戲，Anson都很感激台前幕後的教導：「整個團隊都非常有愛，停機後又教我可以怎樣演得更好，又會示範給我看，他們是很願意花時間讓我錯，然後再教我進步的人。」

至於在劇外如何保持好身型，Anson就指每天都會在家中做100次掌上壓及100次仰臥起坐（Sit up），他指只要保持到恆心，簡單的運動也可對身材有大幫助。

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記者：鄭嘉瑤、梁樂欣

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