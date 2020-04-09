涉冒家人簽名騙按揭1800萬　商人罪成候判求情指生意失敗致財困

▲ 被告陳錦洪。（經濟日報資料圖片）

報稱商人的61歲男子涉假冒胞弟及母親簽名，以3人同住的九龍塘單位向5間財務公司申請按揭貸款逾1,800萬元。商人否認5項使用虛假文書副本，經審訊後今（9日）於區域法院被裁定罪名成立。被告求情指因生意失敗致財困才犯案，望法官輕判。法官押後判刑至4月22日，被告還押候判。

被告陳錦洪（61歲）報稱商人，辯方庭上指被告現職保安，他被控5項使用虛假文書的副本罪。控罪指，被告於2014年12月至2015年5月期間，使用1份看來是由其母親及胞弟於2014年10月7日簽署的授權書副本，以物業作為抵押，意圖誘使5間持牌放債人公司接受它為真文書的副本，並最終向他發放共逾1,800萬元按揭貸款。

法官裁決時指，被告曾在胞弟陳錦華質問下，承認物業是他抵押的，而胞弟及母親一直否認有簽名，裁判官接納胞弟說法，認為他證供直接坦誠；法官同意胞弟所稱，只得被告能夠製造虛假授權書並獲得借貸，裁定涉案授權書是虛假文書。

法官又指，財務公司曾因為風險太大，拒絕全數借貸給被告，被告曾發訊息給其胞弟，勸喻對方簽下授權書，目的疑取代之前虛假的授權書，被告指「如果唔係我犯罪要坐監12年」。法官裁定被告使用授權書時，知道該文件是虛假授權書的副本。

辯方求情指，被告因生意失敗，因財困而抵押物業。代表律師指，被告的第二任妻子是內地人，持雙程證來港照顧13歲的兒子，現擔心雙程證被取消，兒子無人照顧，希望法官輕判，考慮以4個月為量刑起點。法官聽取求情後，押後至4月22日判刑，被告還押候判。

控方案情指，被告與其胞弟及母親李麗坤於九龍塘一單同住，該物業由2001年起由兩人弟及母親持有。案發期間，被告使用1份看似由胞弟及母親簽署的授權書，被告透過中介代理，先後向5間財務公司，分別為中寶國際融資有限公司、樂天按揭信貸有限公司、借得易財務有限公司、中金投集團有限公司及亨運財務有限公司，以該九龍塘物業為抵押申請貸款，並收取了款項。

控方指被告胞弟及母親對授權書全不知情，兩人從未作出簽署，亦無授權被告抵押物業。

記者：林欣樂