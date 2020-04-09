【口罩供應】歐盟認證+BFE+PFE達95% 便利妥成人兒童3D口罩發售店舖一覽【內附地址】
新冠肺炎疫情持續，全民一罩難求。Banitore便利妥今日(9日)在Facebook公布，市面藥房開始陸續出售便利妥3款3D立體口罩，並公佈建議零售價：港幣 $80/包（每包10個）。
以下是便利妥3D立體口罩售賣地點：
香港區
富明西葯房 香港灣仔灣仔道83號地下2號舖
萬事達(香港)葯房 香港皇后大道西451號業昌大廈地下17號舖
利東中西藥行 香港香港仔鴨利洲利東邨第一商場106號舖
僑豐西藥房有限公司 香港香港仔鴨利洲海怡廣場西翼一樓111號舖
健威大藥房 香港北角英皇道454號美輪大廈地下7號舖
仁德大藥房 香港北角電氣道60號地下
兆德大藥房 香港上環皇后大道中273-277號地下C號舖
華盛藥房有限公司 香港北角七姐妹道25-31號嘉蘭大廈地下A舖
香港寶盈藥業有限公司 香港上環永樂街64-66號昌泰商業大廈地下B舖
九龍區
仁康港灣藥房有限公司 九龍大角咀福利街8號港灣豪庭廣場地下23號舖
豐城中西藥行 九龍慈雲山鳳德邨商場二樓212號舖
鴻運大藥房有限公司 九龍新蒲崗爵祿街50號地下E舖
來安中西藥行 九龍坪石邨金石樓地下112號舖
潮州藥房(香港)有限公司 九龍九龍城衙前圍道47號地下A舖
榮華參茸中西藥房 九龍油塘鯉魚門廣場一樓106-107號舖
新城中西藥房 九龍將軍澳新都城一期商場二樓218號舖
新都城中西藥房有限公司 九龍將軍澳新都城二期UG37-38號舖
興達藥房 九龍將軍澳彩明苑彩明商場三樓306號舖
建樂大藥房有限公司 九龍土瓜灣78-80 S-W號定安大廈地下5號舖
中興大藥坊 九龍深水埗桂林街115-119號地下
康寧中西藥房 九龍旺角太子道西104A,106,106A號地下
紅磡藥房 九龍紅磡船澳街101-109號黃埔新邨地下1A5號舖
康晴藥房 九龍美孚新邨百老滙街79號第四期商場地下93號B舖
金之燕中西藥業有限公司 九龍油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場一樓117-118號舖
仁康中西藥房(香港)有限公司 九龍將軍澳欣景道新都城二期UG80-81號舖
合興大藥坊有限公司 九龍深水埗北河街123號地下
鴻福中西大藥行 九龍何文田窩打老道79號帝國大廈地下4號A舖
恒誠大藥房化粧品有限公司 九龍旺角水渠道3-13號長寧大廈地下C&D舖
新界區
金城門中西藥房有限公司 新界沙田大圍道52號地下
成豐中西藥房(香港)有限公司 新界沙田顯徑商場地下111號舖
長城中西藥房有限公司 新界沙田希爾頓中心商場三樓35號舖
槺弘蔘茸海味中西藥房 新界沙田馬鞍山新港城中心街市地下S78號A舖
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責任編輯：王芷瑩