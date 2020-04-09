【齊心抗疫】主動免租半年共度時艱　暖心業主安慰租客：我跟太太夠用就好

▲ 台灣有業主主動提出免收半年租戶租金共度時艱。

新冠肺炎疫情全球大流行，牽連各行各業，影響民生，經濟前景不明朗，台灣有業主近日主動向租客提出免租共度時艱，更是長達半年之久，涉及3名租客，租金約達10萬港元，租客將自己的遭遇在網絡上分享，令人感動。

台灣一名網民昨日（8日）在Facebook群組「爆廢公社」發帖，上載了多張他跟業主傳電話訊息的對話截圖，他提及最近常常看到有人遇上好心的房東業主，估不到自己有幸遇到好心人。

發帖網民表示自己在超市購物時，收到業主信息後五體投地趴在地上流眼淚，其誇張的舉動更引起超市職員關注，原來業主發來短訊主動提出免租半年，

這幾天我有和太太商量房租的部分，現在因為疫情關係影響到許多人生計，我們決定接下來4至9月份，半年的房租都不跟你收。

不收半年租金

業主表示，大家共度時艱，租客只需付水電媒及雜費。網民感到不好意思，指每月屋租2萬元台幣計（約5,160港元），以6個月計算，業主少了12萬台幣租金收入（約3萬港元），他指業主肯減租已經很好，免租「太善心」。55歲男業主霸氣回覆：

沒關係，年輕人外出打拼很辛苦！我和太太夠用就好了。

暖心業主共度時艱

善心業主更決定另外2位租客都不收半年租金，以平均每戶每月2萬元台幣租金計算，半年共少收了36萬台幣（約9.3萬港元）。

網民徵求業主同意後，將好人好事發在網絡分享，希望大家一起共度時艱。有關帖文發布不到1天，已有1萬8千多名網民關注，大量網民大讚業主及表示羨慕：「別人的房東不會令人失望」。此外，有網民笑問會否缺租客，很想租住，更多人希望自己業主可以看到此帖文或相關報道，仿效免收租或減租，一起過度難關。

【租樓悲歌】疫情下老公無工開靠老婆撐起頭家 盼業主減租苦等3天得到一個結果

【基層哀歌】一家三口住深水埗110呎劏房困獸鬥 單親媽一個口罩用幾日憂兩孩健康

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王俊賢