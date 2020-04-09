【第二輪抗疫基金】中小企協會指很多行業未受惠　憂支援措施難避免倒閉潮　

▲ （經濟日報資料圖片）

政府昨宣布動用1375億元推出第二輪防疫抗疫基金，並爭取立法會下周五召開特別財務委員會審議。民主黨立法會議員涂謹申認為，基金很多細節尚未清晰，料需時辯論審議；中小企協會創會會長佘繼泉則稱仍然有很多行業未能受惠防疫基金，而面對無法知道疫情何時結束，沒有措施能夠幫助到避免倒閉潮。

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中小企協會創會會長佘繼泉稱，第二輪抗疫基金下仍然有很多行業未能受惠，除餐飲零售較多人注意，仍有很多行業和工種收入受到很大影響，包括批發和一些受薪金股東；又指由於無法知道何時結束疫情，因此沒有措施能夠幫助到避免倒閉潮。

他相信很多僱主都有良心，明白用錢的第一優先是出糧，其次才是交租金和其他費用，相信和政府直接派錢給僱員的效果一樣。

民主黨立法會議員涂謹申表示，第二輪防疫抗疫基金未能讓全部市民受惠，措施向僱主提供的支薪補貼，申請需待今年6月才發放，擔心僱主流動資金不足。

涂謹申補充，相反財政預算案中向年滿18歲的香港永久居民每人派發1萬元項目，人人有份，手續相對簡單，主要是核實永久居民身分，相信可以最快幫助到市民，促政府重新考慮將該項目從預算案分拆，提早到17日交財委會審議。

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他提到，部分建制派議員在內的立法會議員都有廣泛共識，同意分拆該項目上財委會，相信很快能夠通過，如政府不是玩弄政治，不是要將預算案不受歡迎的項目綑綁，如涉及警察的項目，應考慮分拆項目。

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責任編輯：陳正怡