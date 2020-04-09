【誰明浪子心】王傑退出樂壇移居加國　神隠半年為一件事突然現身

▲ 神隱半年的王傑於微博發文為大家打氣。

57歲歌手王傑於2017年宣布退出樂壇，去年5月，王傑在個人微博分享在加拿大拍的照片，早有加拿大籍的王傑以示自己已在當地定居。

約半年未有更新微博的王傑，今日（4月9日）在個人微博發帖，面對近日新冠肺炎疫情嚴重，王傑為大家打氣寫道：「艱難時期，大家保重……永遠愛你們！」，於疫境下送上一點暖意。

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▲ 王傑去年3月分享近照。（取禿微博）

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王傑定居加拿大

王傑對上一次公開發文是在去年3月，他於微博發放近照並透露飛到美國大西洋城準備登台，相中見王傑一臉灰白鬚根，滄桑味濃。

此外更分享於加拿大新居環境照片，至去年8月他又分享在家炮製重慶火鍋的照片，更寫道：「今天在家裡特別煮了一個重慶麻辣火鍋！跟幾個在加拿大的老外好朋友一起吃。」

▲ 王傑分享加拿大定居的生活照。（取禿微博）

王傑發放正能量

之後，於微博神隱近半年的王傑，今日於微博發文，新冠肺炎於全球肆虐，當中加拿大的確診病例連日急增，他亦留言為大家打氣，當中寫道：「我老了⋯⋯但是我依然不忘初心！思想依然可愛……心中依然充滿了愛……艱難時期，大家保重……永遠愛你們！」

有粉絲即開心回應：「傑哥你終於發微博了，讓我們等的太久了，我們真的好開心比過節還開心。」，亦有粉絲提醒王傑，非常時期要好好照顧自己。

▲ 王傑在家為朋友炮製重慶火鍋。（取禿微博）

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憂鬱不羈形象紅遍東南亞

今年57歲的王傑可說經歷著高低跌宕的人生，曾於酒廊任歌手的王傑因其辨釋度極高的嗓音而被賞識，繼而入行正式做歌手，憑名曲《幾分傷心幾分痴》、《誰明浪子心》等紅遍中港台三台，其憂鬱小生的感覺配上不羈形象而被封「樂壇浪子」。

紅遍東南亞的王傑因患上厭食症與憂鬱症，暫別樂壇。早年他曾接受內地訪問，透露於他當紅時期遭人「落藥」，害他失聲掉髮，捱過困境後在網上又遭到抹黑與欺凌。

最後，王傑於2017年中宣佈退出樂壇，後來又於2018年初錄製唱片，表示作為音樂人生涯的紀錄。退出樂壇的他，選擇返加國過生活。

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