裝修散工涉藏霰彈槍及子彈候判　稱為3000元報酬內地帶槍來港

▲ 高等法院將案件押後至9月3日，待另案審結後始判刑。（經濟日報資料圖片）

裝修散工凌晨時分於深水址被警員截查時逃走，被捕後警員於其背包發現1支霰彈槍和7粒霰彈槍子彈，今（9日）於高等法院承認1項無牌管有槍械及彈藥罪候判。警誡下被告稱女友人指男友被襲擊，要求他協助找武器，被告案發日正擬送槍枝予對方途中被捕；涉案槍彈則於4年前從內地攜帶返港，獲酬3,000元。

被告陳東榮(57歲)，任職裝修散工，承認1項無牌管有槍械及彈藥罪，控罪指他於2018年7月21日，在深水埗無牌管有1支霰彈槍和7粒霰彈槍子彈。

案發日凌晨1時許，警員發現被告於深水埗通洲街天橋遊蘯，警員上前截查，被告未有理會及逃跑，最終被截獲。警員於被告的背包內發現槍枝，並於追截沿途尋回6粒子彈。

被告於警誡下稱擔心被殺，其後被告於錄影會面紀錄下稱，有人於4年前要求他從內地攜帶槍枝來港，獲酬3,000元，被告遂拆散槍枝帶來港後再組合，被告稱對方著他先保管槍彈，他遂將之留在家中。

被告續指案發前兩天，女友人向他表示男友被襲擊，要求他協助找武器，被告遂表示有槍，案發時正前往與友人會合途中。

代表律師求情時指，被告因愚蠢而犯案，被捕後與警方合作，並提供協助致拘捕同案其他涉案人，被告並擬於涉案人士面對聆訊中作證，望法官予以大幅度減刑。法官將案押後至9月3日，待另案審結後始判刑。

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記者：林育慧