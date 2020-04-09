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【英國疫情】智商146的英格蘭小姐不忍醫護人手短缺　脫下后冠重披白袍上前線抗疫

健康 15:31 2020/04/09

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

英格蘭小姐冠軍展現出真正的美麗。

新冠肺炎疫情影響全球，英國也是其中一個重災區，確診人數超越6萬人，首相約翰遜（Boris Johnson）也宣告確診。去年，獲封英格蘭小姐冠軍的24歲的穆克吉（Bhasha Mukherjee）決定擱置她的親善之旅，重披白袍回到她的醫生崗位與英國人對抗疫情。

綜合CNN及外媒報道，現年24歲的穆克吉（Bhasha Mukherjee）出生於印度，9歲隨父母移民到英國生活，智商高達146的她懂得5種語言，大學修讀醫科，去年畢業後開始在醫院擔任初級醫生。

後來她決定暫停醫生職務，參選英格蘭小姐並順利獲得冠軍寶座，過去這段時間穆克吉前往世界各地進行親善活動，3月初回家鄉印度進行維期四個星期的探訪。

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重回前線抗疫

就在此時穆克吉收到她過去任職過的英國東部波士頓朝聖醫院，一位舊同事的訊息，得知醫院的工作情況很差，醫療人手短缺，希望她能夠重回舊崗位與大家同渡時艱。

她收到訊息後決定暫停一切慈善工作，回到英國的醫院重披白袍走到前線工作：「這是我成為英格蘭小姐，以及幫助英國的最佳時機。」

穆克吉於周三已飛返英國，正進行兩星期的自我隔離，專門呼吸內科的她完成隔離後將會回到舊崗位繼續工作。

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責任編輯：王俊賢

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