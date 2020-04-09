【新冠肺炎】樓上無牌酒吧違例首被控　經理及待應共4人提堂准保釋

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，政府早前頒佈法例，自上周五(3日)起禁止酒吧營業，為期14天。尖沙咀山林道1間無牌樓上酒吧涉照常營業，警方拘捕1名經理及3名侍應，被控違反食物及衞生局局長指示及無牌售賣酒類，為首宗被檢控案件。案件今（9日）於西九龍裁判法院提堂，各被告暫毋須答辯，押後至7月3日再訊，以待索取閉路電視及化驗搜獲的懷疑毒品，各被告准1萬元保釋候訊，期間不准返回案發地點。

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4名被告依次為邱榮民（30歲 ；餐廳經理）、林蔡峯（24歲；侍應）、李彥康 （26歲；侍應）及江頌言（20歲、女；侍應），同被控餐飲業務負責人沒有遵從食物及衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第6(1)條發出的指示，及1項無牌售賣酒類。

控罪指，4名被告於2020年4月7日，在尖沙咀山林道永勝商業中心4樓，作為上址的餐飲業負責人，沒有遵從食物及衞生局局長就有關業務而適用的指示，即主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類供人就地享用的處所，該處所必須關閉；及於同日同地，沒有訂明牌照或許可證的授權，而售賣酒類，即34支酒及671罐啤酒。

控方申請押後案件，各被告暫毋須答辯，以待進一步調查，包括索取閉路電視、化驗在酒吧搜獲的懷疑毒品及作基因樣本測試。控方表示待調查完成後，或會加控其他更嚴重罪行。

裁判官將案件押後至7月3日再訊，各被告准以現金1萬元保釋候訊，須交出旅遊證件及每星期到警署報到1次，保釋期間不得返回案發地點。

根據法例，違者最高刑罰為監禁6個月及罰款5萬元。

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記者：王仁昌