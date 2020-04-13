「鑽石之王」Harry Winston推稀世寶石　獨家鑲嵌工藝展璀璨光芒　

▲ 718 Marble Marquetry頸鏈主石為兩顆分別6.02卡和3.92卡水滴形藍寶石，花形吊飾的中央主石重2.77卡；同系列的戒指及耳環同樣以美鑽搭配藍寶石。（官方圖片））

瑪麗蓮夢露曾經唱過的經典歌「Diamonds are a girl's best friend」，歌詞中出現過不少珠寶界顯赫的品牌名字，當中便包括Harry Winston。縱然只有88年歷史，但它已經是那麼有代表性，因為創辦人Mr. Harry Winston曾處理過的稀有寶石多不勝數，當然還有其超卓的鑲嵌工藝。

▲ 全套City Lights首飾以藍寶石、祖母綠寶石及紅寶石為主，再搭配上美鑽。（官方圖片）

有「鑽石之王」美譽的Harry Winston，花了88年時間搜羅全球極罕有的頂級鑽石，除了切割、打磨、修飾都達頂級水準之外，Harry Winston珠寶之所以享負盛名，當然還有其超卓的獨家鑲嵌工藝——「Cluster」錦簇鑲嵌法。

▲ 頸鏈以21顆總重約為43.86卡哥倫比亞枕形切工祖母綠寶石，搭配58顆水滴形切工美鑽石；耳環也鑲以4顆總重約為5.47卡哥倫比亞枕形切工祖母綠寶石。（官方圖片）

1940年冬季的某一天，Mr. Harry Winston看見門外的聖誕花環被一層薄薄的冰覆蓋着，像鑽石般閃耀，而構成花環外形的不是樹枝，而是一片片相互交錯的樹葉，因而體悟到承托鑽石的金屬猶如樹枝，鑽石就是樹葉，亦是首飾的主角。於是他決定鑲嵌首飾時，只採用最少的金屬，並將鑲爪隱藏，令每顆鑽石呈現出最多的璀璨光芒。

▲ 頸鏈上的彩黃鑽重40.81卡，搭配126顆總重約為40.09卡的美鑽，鑲嵌於18K黃金和鉑金底座之上。（官方圖片）

錦簇鑲嵌法還有一大特色，就是寶石鑲嵌出來並非平面，而是有高低層次、每顆鑽石均以獨特角度鑲嵌，令所堆砌出的鑽石無論從哪個角度看，皆璀璨閃耀，立體感十足。



稀有寶石

縱然被稱為「鑽石之王」，但其實品牌曾經處理過的有色寶石也非比尋常，在眾多傳奇藍寶石之中，重達337.10卡、以卵形切割的「Catherine the Great's Sapphire」便在1940年代由Mr. Harry Winston所擁有，時至今天，品牌仍收藏了不少稀世的彩色寶石。

▲ 戒指以一顆20.25卡橢圓形切工的緬甸紅寶石為中央寶石，環繞28顆總重約為4.64卡的圓形明亮式切工美鑽，鑲嵌於鉑金底座之上。（官方圖片）

▲ Twist自動腕錶備有時分功能，錶殼、錶盤及錶帶鑲嵌有美鑽，總重約為21.79卡，以及紅寶石，總重約為13.81卡。（官方圖片）

全新的頂級寶石系列當中，一枚鑲以一顆20.25卡橢圓形切工緬甸紅寶石的戒指，效果驚艷迷人，紅寶石被公認為「寶石之王」，而緬甸出產的紅寶石更被喻為最高級數，因此價值亦較高。還有一枚極罕有的緬甸粉色藍寶石戒指，水滴形切工藍寶石重11.69卡，閃爍而剔透。

記者︰梁靜詩