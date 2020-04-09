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港大學生拍片製虛擬導賞南生圍　足不出戶賞雀鳥魚塘

休閒 17:50 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

香港大學生態學及生物多樣性學會為大眾製作南生圍虛擬導賞團，講解自然生態。（相片：受訪者提供）

新冠肺炎疫情下，誰說留家抗疫等於與大自然隔絕？香港大學生態學及生物多樣性學會就特別推出了南生圍魚塘觀鳥虛擬導賞團，足不出戶也可觀鳥及賞魚塘，了解珍貴的自然生態。

學會成員均為香港大學一年級學生，經常舉辦公眾活動如導賞團、攝影比賽等，過往亦多次與環保團體合作，參與清潔海灘、為生態議題出聯署及聲明等行動。

香港大學生態學及生物多樣性學會為大眾製作南生圍虛擬導賞團，講解自然生態。（相片：受訪者提供）

成員Christie述說學會的特別之處：「學會有16年歷史，是大專學界首個關於生態學的學會。我們既對內外又對外，藉這身位在環保團體加入學生意見。」

南生圍虛擬導賞團原本是2月初學會帶領的實體導賞團，後因疫情惡化，成員於是親自拍片影相，製成影片作虛擬導覽，並加入旁白解釋，讓大眾留家抗疫都可了解自然生態。

去片：

南生圍位於新界元朗北面，被山貝河、錦田河包圍，交滙處形成一片廣闊泥灘，中間亦有魚塘及蘆葦床。

年逾200種鳥類停留

而泥灘及魚塘所形成的濕地堪稱雀鳥天堂，有魚、蝦等豐富食物，是留鳥（即全年逗留及繁殖的雀鳥）及候鳥（因環境及氣候而季節性遷徒的雀鳥）的重要棲息地，每年紀錄超過200種雀鳥，佔香港鳥類三份之一以上。

魚塘進行乾塘時，就會吸引鳥類進駐。（相片：受訪者提供）

南生圍濕地很大部份是淡水漁塘，屬於人工濕地，原本生態價值不算太高。然而，按傳統魚塘運作形式，養魚戶會在冬天進行「乾塘」，慢慢放乾魚塘的水方便養魚戶收取魚獲，因此吸引鳥類覓食。

每年在港過冬的黑臉琵鷺平均佔全球總數兩成。（相片：受訪者提供）

香港位處鳥類「東亞－澳大利西亞遷飛區」的飛行路線上，冬季時可以見到獨特的冬候鳥，當中最珍貴的莫過於黑臉琵鷺。在國際自然保護聯盟中被列為瀕危，每年在港過冬的黑臉琵鷺平均佔全球總數兩成。

斑魚狗擁特殊覓食技能「定點飛」，會於空中拍翼固定，見到魚塘食物就會俯衝咬起食物。（相片：受訪者提供）

在國際自然保護聯盟中被列為易危的白頸鴉是食腐動物，可改善魚塘及河流水質。（相片：受訪者提供）

反嘴鷸利用嘴巴掃開表面沙然後覓食。（相片：受訪者提供）

緩衝區保護米埔濕地

盡管南生圍的生物多樣性豐富，卻湧現不少危機。圍繞南生圍的錦田河，現已因附近家禽養飼場及工業園區排出油污及垃圾，受嚴重污染而發出惡臭。此外，作為發展商覬覦的地方，南生圍已接連發生火警及斬樹事件，令人婉惜。

南生圍就在獲《拉姆薩爾公約》劃為「國際重要濕地」的米埔附近，作為連接濕地與城巿之間的緩衝區，一旦受到破壞，米埔也將不能倖免。Christie寄語大眾：「我們能在香港很幸運，經濟發展蓬勃之餘，生態價值亦非常高，希望大家可珍惜香港這個獨有的地方。」

 

南生圍
交通：可搭乘76k巴士或紅色小巴（上水－元朗）於紅毛橋下車，或山貝村乘街渡進入；可於港鐵錦上路站下車，沿錦田河前往。
注意事項：觀察海岸附近的濕地水鳥則要注意潮汐時間，宜於大潮前或後到泥灘附近守候。需注意的是，雀鳥對聲音敏感，請勿大聲喧嘩。愛護環境，請勿亂拋垃圾。

 

記者：陸明敏

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