【社區播毒】瘋傳馬拉小販對榴槤吐口水影片　網民鬧爆：播毒行為人神共憤

▲ 瘋傳馬拉小販對榴槤吐口水影片，網民鬧爆播毒行為「人神共憤」。

新冠肺炎疫情持續，市民人心惶惶，紛紛加強防疫。近日網上流傳一條片段，馬來西亞一名小販在包裝榴槤時，向榴槤吐口水「加料」，影片引起網民猛烈批評。不過經翻查資料，實為2016年影片，該名員工當時澄清，並非吐口水，而是吹走榴槤上的蟲子。

片段拍攝於馬來西亞雪蘭莪州鵝嘜縣一個榴槤攤檔，該名印尼籍員工懷疑在包裝榴槤時，向榴槤吐口水，然後把包裝好的榴槤放在一旁，待顧客選購。

片段發佈後，引起網民批評，有附近居民前往攤檔指責員工的播毒性為，當地警方接獲投訴後，亦到攤檔調查，發現檔主及員工已經離開。

警方後來聯絡到檔主，他說這名員工是臨時工，他並非向榴槤吐口水，而是把蟲子吹走的慣性動作，未料卻引起網友誤會。



不過，片段引起當地網民熱烈討論，有人表示以後買榴槤時，都要親眼看着榴槤打開，並用保鮮紙包起來，才敢放心購買。

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責任編輯：王俊賢

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