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腕錶Parmigiani推新版本　女士專屬珠寶時計

休閒 11:12 2020/04/13

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

Tonda Selene腕錶錶盤可見月相盤和加有日曆顯示的小秒盤，分別設於12時及6時位置，而中央位置則採用喱士圖案點綴，（36mm / 約 $295,000）（官方圖片）

去年年尾Parmigiani為了全新Tonda 1950 Rainbow腕錶的面世，特別舉行了一場豪門盛宴，並安排了法國米芝蓮兩星大廚遠道飛來香港主理，可見Tonda地位超然。

今年因為新冠肺炎疫情閞係，任何活動都要取消，全新版本的Tonda腕錶惟有暫時低調亮相，新作以鑽石、砂金石和珍珠貝母搭配喱士魅惑打造而成，帶出不一樣的視覺效果。

基本款式的Tonda Selene只有小三針功能，中央的喱士圖案更加突出。（33mm / 約$220,000）（官方圖片）

Tonda Selene的錶冠飾以一顆凸圓形切割白色歐泊石。（官方圖片）

新版本特別為女士們而設，直徑為33毫米或是36毫米的錶款均採用玫瑰金材質，為腕錶添上一份優雅時尚，並分別置入兩款不同機芯︰PF310自動機芯及PF318自動機芯，由品牌自家研發而成，前者提供了小三針功能；後者則有月相、日曆加小秒功能。

Tonda Metropolitaine新增了Galaxy版本，採用了砂金石錶盤，加上經特殊工藝處理的銅元素點綴，叫人聯想起群星閃耀的夜空，腕錶名字正由此而來，錶圈更鑲嵌46顆美鑽，璀璨之餘亦極有詩意。

33毫米尺寸的小巧Tonda Metropolitaine，同樣提供了月相版本，並由PF318自動機芯推動，錶冠鑲以一顆藍色藍寶石。（33mm / 約 $255,000）（官方圖片）

至於另一款的Tonda Selene，感覺則較為女性化，錶盤用上亮白色珍珠貝母製成，最特別在於錶盤的修飾，利用了金質喱士工藝點綴，錶圈同樣鑲嵌有46顆美鑽。大家當然不能忽略品牌腕錶所採用的錶帶，皆因全屬愛馬仕的出品，奢華至極。

產品查詢︰2735 6928

記者︰梁靜詩

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