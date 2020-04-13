腕錶Parmigiani推新版本 女士專屬珠寶時計
休閒 11:12 2020/04/13
去年年尾Parmigiani為了全新Tonda 1950 Rainbow腕錶的面世，特別舉行了一場豪門盛宴，並安排了法國米芝蓮兩星大廚遠道飛來香港主理，可見Tonda地位超然。
今年因為新冠肺炎疫情閞係，任何活動都要取消，全新版本的Tonda腕錶惟有暫時低調亮相，新作以鑽石、砂金石和珍珠貝母搭配喱士魅惑打造而成，帶出不一樣的視覺效果。
新版本特別為女士們而設，直徑為33毫米或是36毫米的錶款均採用玫瑰金材質，為腕錶添上一份優雅時尚，並分別置入兩款不同機芯︰PF310自動機芯及PF318自動機芯，由品牌自家研發而成，前者提供了小三針功能；後者則有月相、日曆加小秒功能。
Tonda Metropolitaine新增了Galaxy版本，採用了砂金石錶盤，加上經特殊工藝處理的銅元素點綴，叫人聯想起群星閃耀的夜空，腕錶名字正由此而來，錶圈更鑲嵌46顆美鑽，璀璨之餘亦極有詩意。
至於另一款的Tonda Selene，感覺則較為女性化，錶盤用上亮白色珍珠貝母製成，最特別在於錶盤的修飾，利用了金質喱士工藝點綴，錶圈同樣鑲嵌有46顆美鑽。大家當然不能忽略品牌腕錶所採用的錶帶，皆因全屬愛馬仕的出品，奢華至極。
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記者︰梁靜詩