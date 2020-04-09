【新冠肺炎】疫情下公共交通工具第一滴血　黃埔小巴營辦商捷輝汽車宣布結業

▲ 黃埔小巴路線2、2A、6、和6X將於明日暫停。（資料圖片）

專營黃埔路線的小巴營運商捷輝汽車發出的通告，該公告指，將於明日（10日）結業，路線2、2A、6、和6X將會暫停。

▲ 網上留傳的捷輝汽車結業通告。（網上圖片）

據有關通告指，自港鐵觀塘綫通車以來，捷輝汽車的客量已捨級而下，加上近日新冠肺炎疫情的影響，客量進一步下跌，公司已經連月錄得200萬元的虧損。

通告又指，將於明日遣散「捷輝汽車有限公司」所有車長和站務員工。而基於現時財政狀況，無力償還遣散費用，已尋求勞工處協助。

捷輝汽車又指，會盡快為員工結算4月薪金及按金，預計可在下星期中發放。

捷輝汽車亦有在Facebook貼文，當中指

明白事出突然對長年支持的乘客的影響，但實際情況並不容許我們尋求「續命仙丹」，且亦難以覓得可行方法延續經營，即使特區政府昨日宣佈的薪酬資助亦於事無補，敬希社會各界體諒和明白。 最後，再次多謝逾四十年以來默默支持的街坊、乘客，與及各相關範疇合作無間的友好夥伴機構、人士。謹祝各方能安然跨過疫潮而無恙，香港社會各界能絕處重生。再見！

有關小巴線詳情如下：

2、2A 黃埔花園 — 又一城 6、6X 黃埔花園 — 尖沙咀漢口道

受疫情影響，捷輝汽車曾於2月削班、3月安排車長放無薪假，但捱至4月，始終「回天乏術」。

黃埔東區區議員關家倫指，和運輸署了解情況後，得知署方正在聯絡其他小巴營辦商，希望能就以上4條路線，提供臨時的小巴服務。

關家倫又指，以上4條路線取消，會令黃埔居民出行選擇減少，到廣東道、九龍公園等地方比較不便。

TOPick記者正向捷輝和運輸署查詢，而捷輝的服務熱線無法接通。

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記者：陳梓蔚